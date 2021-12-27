https://tr.sputniknews.com/20211227/londrada-intikam-pornosu-bir-ayda-yuzde-300-artti-1052158664.html

Londra'da 'intikam pornosu' şikayetleri 13 ayda yüzde 300 arttı

Londra'da 'intikam pornosu' şikayetleri 13 ayda yüzde 300 arttı

İngiltere'de yayınlanan bir rapor, özellikle ayrılık sonrası rıza dışı paylaşılan cinsel içerikli görüntü sayısında artış olduğunu ortaya çıkardı. 'İntikam... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T15:06+0300

2021-12-27T15:06+0300

2021-12-27T15:23+0300

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Daily Mail, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebi kapsamında elde edilen verileri baz alarak, Londra'daki toplam 'intikam pornosu' şikayetlerinin 1 Ekim 2020 ile 31 Ekim 2021 arasında, bir önceki döneme göre 698 arttığını bildirdi. Gazete, söz konusu artışın 13 aylık bir dönemde yüzde 329'luk bir yükselişe sebep olduğunu aktardı.Kadınlar, 177 şikayete kıyasla, toplam 572 şikayet ile iddia edilen intikam pornosu davalarında çok daha fazla hedef alınıyor. Daily Mail, geçen yıl şikayette bulunan kadın sayısının 10 ila 17 arasında olduğunu, bu yılki sayının önceki yıla göre dört katına çıktığını paylaştı.İntikam pornosu kurbanlarına yardım eden uzmanlar, gazeteye verdikleri demeçte, Kovid-19 pandemisinin bu tür suçları artıran önemli bir faktör olabileceğini söyledi. Birçok uzman, yakın zamanda vakaların azalacağına dair bir işaret yok olmadığını belirtiyor.İntikam pornosu, bir mağdurun mahrem görüntülerinin, rızası dışında, sıkıntıya neden olma niyetiyle yayınlanması anlamına geliyor. Bu eylem, 2015'te İngiltere ve Galler'de suç sayıldı ve bu suçu işleyenler 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Öte yandan İngiltere'de bu yıl ayrıca, intikam pornosunu paylaşma tehditleri de Aile İçi İstismar Yasası kapsamında suç sayılmaya başladı.

https://tr.sputniknews.com/20210430/meksikada-intikam-pornosu--paylasanlara-6-yila-kadar-hapis-cezasi-verilecek-1044395170.html

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