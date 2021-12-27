Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211227/milyonlarca-yil-once-super-okyanusta-yasayan-devasa-bir-canli-kesfedildi-sadece-kafatasi-2-metre-1052157434.html
Milyonlarca yıl önce 'süper okyanusta' yaşayan devasa bir canlı keşfedildi: Sadece kafatası 2 metre
Milyonlarca yıl önce 'süper okyanusta' yaşayan devasa bir canlı keşfedildi: Sadece kafatası 2 metre
ABD'de 1998'de fark edilen, tamamına ise 2015'te ulaşılan fosil üzerindeki incelemeler 247 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen devasa bir deniz sürüngeninin... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T15:03+0300
2021-12-27T15:06+0300
abd
dinozor
canlı
balık
balina
okyanus
deniz
ihtiyozor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052157938_0:216:2565:1659_1920x0_80_0_0_a4625b01ba33ee308352032e1dd8f8ca.jpg
ABD'nin Nevada eyaletindeki bilim insanlarının keşfettiği devasa bir 'deniz canavarı' fosili evrim araştırmalarına ışık tutacak nitelikte. Dev hayvan, dünyada dinozorların var olduğu çağlarda bugünkünden daha geniş okyanuslarda yaşayan balık şeklindeki deniz sürüngenleri olan ihtiyozor türünün bir üyesi. Evrim açısından kısa bir süre olan 2.5 milyon yıl gibi bir zaman zarfında bu boyutlara ulaşmış olması ise asıl dikkate değer nokta. Araştırmacılar bu ihtiyozora ait fosil parçalarını ilk olarak 1998'de, Nevada'nın kuzeybatısındaki Augusta Dağları'nın kayalıklarında tespit etti. Hayvanın tüm bedenine ait fosillerin kayalıklardan ayrılabilmesi ise bir helikopter yardımıyla 2015'te başarılabildi. Hakemli bilimsel dergi Science'ta yer alan makaleye göre 247 milyon yıl önce yaşamış bu yeni türe 'Cymbospondylus youngorum' adı verildi. Araştırmanın yazarlarından Lars Schmitz 'deniz ejderhasına' benzeyen bu hayvanın yalnızca kafatasının 2 metre olduğunu belirtip yetişkin halinin boyunun 17 metreyi aştığını söyledi. Lars ihtiyozorların bu devasa boyutlara 150 milyon yıllık tarihlerinin ilk yüzde 1'lik kısmında ulaşmış olduğunun altını çizdi, "Dünyanın yıkıcı yok oluştan çıktığı bir dönemde bu devasa boyutlara ihtiyozorların balinalardan daha hızlı ulaştığını keşfettik" dedi. Kıyas yapmak gerekirse balinalar bu büyük boyutlara 55 milyon yıllık tarihlerinin yüzde 90'ını kapsayan kısımda ulaşabildi. Son araştırmalar tüm deniz canlılarının yüzde 96'sının, karadaki omurgalıların da yüzde 70'inin yok olmasına yol açan ve 'Büyük Ölüm' olarak da anılan olaydan sonra gezegenin toparlanmasının yaklaşık 9 milyon yıl sürdüğünü ortaya koyuyor. Öte yandan canlıya dair başka bilgiler de veren araştırmacı Lars 45 ton ağırlığındaki bu ihtiyozor türünün, Kuzey Amerika'nın batısında yer alan ve kıtaların henüz bitişik olduğu dönemde kara kütlesini çevreleyen süper okyanus Panthalassic sularında yaşadığını aktardı. Boyutu ve diş yapısına bakılırsa C. youngorum daha küçük ihtiyozor, balık ve kalamarla besleniyordu. Dinozorlar çağında yaşayan çok sayıda devasa boyutlu hayvan vardı ama C. youngorum birkaç sebeple öne çıktı. Bunlardan ilki, bu türün 'Büyük Ölüm'den yalnızca 5 milyon yıl sonra yaşamış olması. Gezegenin bu olayın ardından toparlanmasının 9 milyon yıl sürdüğü gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu türün bu kadar kısa zamanda bu boyutlara ulaşması dikkat çekici. İhtiyozorların bu denli büyümesinin en büyük sebeplerinden biri, Triyas Devri'nin ilk dönemlerinde sayıları oldukça artan ammonit ve kitlesel yok oluşun ardından ekolojik boşluğu dolduran çenesiz yılan balığı benzeri konodontları yemeleri. Balinalar ise plankton gibi birincil üreticileri yiyerek besleniyordu ama bunlar dinozor çağındaki besin ağında yer almıyordu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052157938_0:0:2565:1924_1920x0_80_0_0_89216d5edbbd0fc2a434f82077835049.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, dinozor, canlı, balık, balina, okyanus, deniz, ihtiyozor

Milyonlarca yıl önce 'süper okyanusta' yaşayan devasa bir canlı keşfedildi: Sadece kafatası 2 metre

15:03 27.12.2021 (güncellendi: 15:06 27.12.2021)
© AP Photo / Eric DraperArkeoloji
Arkeoloji - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Eric Draper
Abone ol
ABD'de 1998'de fark edilen, tamamına ise 2015'te ulaşılan fosil üzerindeki incelemeler 247 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen devasa bir deniz sürüngeninin varlığını ortaya koydu. Boyu 17 metreyi aşan bu canlının bu boyuta çok kısa süre içinde ulaşmış olması bilim insanları için bir diğer ilgi çekici nokta oldu.
ABD'nin Nevada eyaletindeki bilim insanlarının keşfettiği devasa bir 'deniz canavarı' fosili evrim araştırmalarına ışık tutacak nitelikte.
Dev hayvan, dünyada dinozorların var olduğu çağlarda bugünkünden daha geniş okyanuslarda yaşayan balık şeklindeki deniz sürüngenleri olan ihtiyozor türünün bir üyesi. Evrim açısından kısa bir süre olan 2.5 milyon yıl gibi bir zaman zarfında bu boyutlara ulaşmış olması ise asıl dikkate değer nokta.
Araştırmacılar bu ihtiyozora ait fosil parçalarını ilk olarak 1998'de, Nevada'nın kuzeybatısındaki Augusta Dağları'nın kayalıklarında tespit etti. Hayvanın tüm bedenine ait fosillerin kayalıklardan ayrılabilmesi ise bir helikopter yardımıyla 2015'te başarılabildi.
Hakemli bilimsel dergi Science'ta yer alan makaleye göre 247 milyon yıl önce yaşamış bu yeni türe 'Cymbospondylus youngorum' adı verildi.
Araştırmanın yazarlarından Lars Schmitz 'deniz ejderhasına' benzeyen bu hayvanın yalnızca kafatasının 2 metre olduğunu belirtip yetişkin halinin boyunun 17 metreyi aştığını söyledi. Lars ihtiyozorların bu devasa boyutlara 150 milyon yıllık tarihlerinin ilk yüzde 1'lik kısmında ulaşmış olduğunun altını çizdi, "Dünyanın yıkıcı yok oluştan çıktığı bir dönemde bu devasa boyutlara ihtiyozorların balinalardan daha hızlı ulaştığını keşfettik" dedi.
Kıyas yapmak gerekirse balinalar bu büyük boyutlara 55 milyon yıllık tarihlerinin yüzde 90'ını kapsayan kısımda ulaşabildi.
Son araştırmalar tüm deniz canlılarının yüzde 96'sının, karadaki omurgalıların da yüzde 70'inin yok olmasına yol açan ve 'Büyük Ölüm' olarak da anılan olaydan sonra gezegenin toparlanmasının yaklaşık 9 milyon yıl sürdüğünü ortaya koyuyor.
Öte yandan canlıya dair başka bilgiler de veren araştırmacı Lars 45 ton ağırlığındaki bu ihtiyozor türünün, Kuzey Amerika'nın batısında yer alan ve kıtaların henüz bitişik olduğu dönemde kara kütlesini çevreleyen süper okyanus Panthalassic sularında yaşadığını aktardı. Boyutu ve diş yapısına bakılırsa C. youngorum daha küçük ihtiyozor, balık ve kalamarla besleniyordu.
Dinozorlar çağında yaşayan çok sayıda devasa boyutlu hayvan vardı ama C. youngorum birkaç sebeple öne çıktı. Bunlardan ilki, bu türün 'Büyük Ölüm'den yalnızca 5 milyon yıl sonra yaşamış olması. Gezegenin bu olayın ardından toparlanmasının 9 milyon yıl sürdüğü gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu türün bu kadar kısa zamanda bu boyutlara ulaşması dikkat çekici.
İhtiyozorların bu denli büyümesinin en büyük sebeplerinden biri, Triyas Devri'nin ilk dönemlerinde sayıları oldukça artan ammonit ve kitlesel yok oluşun ardından ekolojik boşluğu dolduran çenesiz yılan balığı benzeri konodontları yemeleri. Balinalar ise plankton gibi birincil üreticileri yiyerek besleniyordu ama bunlar dinozor çağındaki besin ağında yer almıyordu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:132022 yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı
16:08Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
16:06Yünsa, 8.7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü
16:00Papa Francis bir evlilikteki üç kilit ifadeyi açıkladı
15:56Gazprom: Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik edilmediğine dair iddialar asılsız
15:49'Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak'
15:47Eski DİSK temsilcisi: Patron isteğiyle temsilcisini görevden alan sendika işçileri nasıl savunacak?
15:44Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ipler geriliyor
15:43DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Salgın, dünya genelinde yüzde 70 aşılama oranına ulaştığımızda bitecek
15:34Ocak-Kasım döneminde Rusya’dan Türkiye’ye 4.5 milyondan fazla turist geldi
15:28Rusya’da Mi-2 tipi helikopter düştü
15:21Kur korumalı mevduat sistemine dava açıldı
15:18Mehmet Barlas: Erken seçim yok
15:06Londra'da 'intikam pornosu' şikayetleri 13 ayda yüzde 300 arttı
15:05Dr. Uyaroğlu: Sahte içki beyin, göz ve böbreklere zarar veriyor
15:04RTÜK'ten televizyonlara uyarı yazısı: Ekranların her türlü şiddetten arındırılmasını bekliyoruz
15:03Milyonlarca yıl önce 'süper okyanusta' yaşayan devasa bir canlı keşfedildi: Sadece kafatası 2 metre
14:58BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 isme suç duyurusu
14:48CarrefourSA'da indirim: Süt, zeytinyağı ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerde yüzde 30 indirim yapıyoruz
14:40Zam iptal edildi, fiyat farkını müşterilere iade etti: 'Esnaflığa bakış felsefem her şey para değil'