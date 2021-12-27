https://tr.sputniknews.com/20211227/nemrut-dagi-buz-tuttu-turistlerin-cikmasina-izin-verilmiyor-1052148019.html

Nemrut Dağı buz tuttu: Turistlerin çıkmasına izin verilmiyor

Nemrut Dağı buz tuttu: Turistlerin çıkmasına izin verilmiyor

2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'ndaki heykeller soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Görevliler turistlerin zirveye çıkmasına izin vermiyor. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

adıyaman

unesco

nemrut dağı

soğuk

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UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'ndaki heykeller soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Yaklaşık bir haftadan beri etkili olan soğuk hava kar altındaki Nemrut Dağı’nda etkisini daha fazla gösterdi. Adıyaman kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Nemrut dağı zirvesinde sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü belirtiliyor. Zirvedeki heykellerin ve zirveye giden yol üzerindeki direkler tipi nedeniyle buz tuttu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Nemrut Dağı yolu kapandı. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı öğrenilirken, Nemrut Dağı zirvesinde görev yapan görevliler aşağı indi. Zirveden yaklaşık 4 kilometre aşağıda bekleyen görevliler turistlerin zirveye çıkmasına izin vermiyor. Turistlerin hayatını tehlikeye atmasına müsaade edilmiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211226/1052123756.html

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adıyaman

nemrut dağı

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türkiye, adıyaman, unesco, nemrut dağı, soğuk