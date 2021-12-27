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Rus koronavirüs ilacı Avifavir yeni Kovid varyantlarına karşı etkili
Rus koronavirüs ilacı Avifavir yeni Kovid varyantlarına karşı etkili
Rus koronavirüs ilacı Avifavir'in (aktif bileşen favipiravir) geliştiricisi olan HimRar şirketler grubu, ilacın Delta ve Omicron dahil olmak üzere... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T21:27+0300
2021-12-27T21:27+0300
koronavirüs
rusya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
avifavir
koronavirüs ilacı
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Avifavir, mutasyonlara tabi olmayan RNA virüslerinin (RdRp) genetik olarak yüksek oranda korunmuş replikasyon sistemleri üzerine, aynı anda birbirilerini tamamlayan üç mekanizma yoluyla etki ediyor ve sonuçta viral enfeksiyonu tamamen bloke ediyor. Ayrıca virüs favipiravire karşı, ilaç enfekte hücrelere uzun süre etki etse bile direnç oluşturamıyor ve bu, klinik çalışmalarda doğrulanıyor.Koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir ile ilgili 23 araştırmanın meta-analizi, hastalığın erken döneminde kullanıldığı halde yüzde 47'lik bir iyileşme gösteriyor.Türkiye de Avifavir araştırmalarına katıldıHaziran 2020’de HimRar şirketler grubunun uzmanları, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun desteğiyle yeni koronavirüs enfeksiyonunun tedavisi için doğrudan antiviral etkisi olan Avifavir® ilacını geliştirilerek, Rusya pazarına ve uluslararası pazarlara taşıdı. Avifavir® teslimatları 15’ten fazla ülkeye yapılıyor.2020-2021'de favipiravirin koronavirüs enfeksiyonu ile mücadeledeki potansiyeli Rusya, Türkiye, Japonya, Çin, Hindistan, Tayland, İran, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) ve Latin Amerika ülkelerinde, yaklaşık 5 bin hastanın katılımıyla 50'den fazla klinik araştırmada aktif bir şekilde incelendi. Favipiravirin Türkiye'nin Kovid-19 ulusal tedavi protokolüne dahil edilmesi, yoğun bakım ünitelerinde yatış sıklığı oranlarında yüzde 24'ten yüzde 12'ye kadar önemli, istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşle sonuçlandı.
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rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avifavir, koronavirüs ilacı

Rus koronavirüs ilacı Avifavir yeni Kovid varyantlarına karşı etkili

21:27 27.12.2021
© Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun (RDIF) / Fotoğraf bankasına girAvifavir
Avifavir - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun (RDIF)
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Rus koronavirüs ilacı Avifavir'in (aktif bileşen favipiravir) geliştiricisi olan HimRar şirketler grubu, ilacın Delta ve Omicron dahil olmak üzere SARS-CoV-2’nin çeşitli varyantlarına karşı etkili olduğunu duyurdu.
Avifavir, mutasyonlara tabi olmayan RNA virüslerinin (RdRp) genetik olarak yüksek oranda korunmuş replikasyon sistemleri üzerine, aynı anda birbirilerini tamamlayan üç mekanizma yoluyla etki ediyor ve sonuçta viral enfeksiyonu tamamen bloke ediyor. Ayrıca virüs favipiravire karşı, ilaç enfekte hücrelere uzun süre etki etse bile direnç oluşturamıyor ve bu, klinik çalışmalarda doğrulanıyor.
Koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir ile ilgili 23 araştırmanın meta-analizi, hastalığın erken döneminde kullanıldığı halde yüzde 47'lik bir iyileşme gösteriyor.

Türkiye de Avifavir araştırmalarına katıldı

Haziran 2020’de HimRar şirketler grubunun uzmanları, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun desteğiyle yeni koronavirüs enfeksiyonunun tedavisi için doğrudan antiviral etkisi olan Avifavir® ilacını geliştirilerek, Rusya pazarına ve uluslararası pazarlara taşıdı. Avifavir® teslimatları 15’ten fazla ülkeye yapılıyor.
2020-2021'de favipiravirin koronavirüs enfeksiyonu ile mücadeledeki potansiyeli Rusya, Türkiye, Japonya, Çin, Hindistan, Tayland, İran, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) ve Latin Amerika ülkelerinde, yaklaşık 5 bin hastanın katılımıyla 50'den fazla klinik araştırmada aktif bir şekilde incelendi. Favipiravirin Türkiye'nin Kovid-19 ulusal tedavi protokolüne dahil edilmesi, yoğun bakım ünitelerinde yatış sıklığı oranlarında yüzde 24'ten yüzde 12'ye kadar önemli, istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşle sonuçlandı.
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