https://tr.sputniknews.com/20211227/rus-koronavirus-ilaci-avifavir-yeni-kovid-varyantlarina-karsi-etkili-1052168727.html

Rus koronavirüs ilacı Avifavir yeni Kovid varyantlarına karşı etkili

Rus koronavirüs ilacı Avifavir yeni Kovid varyantlarına karşı etkili

Rus koronavirüs ilacı Avifavir'in (aktif bileşen favipiravir) geliştiricisi olan HimRar şirketler grubu, ilacın Delta ve Omicron dahil olmak üzere... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T21:27+0300

2021-12-27T21:27+0300

2021-12-27T21:27+0300

koronavirüs

rusya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

avifavir

koronavirüs ilacı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052166564_0:155:3342:2035_1920x0_80_0_0_1a0cc22ab2f03d81567d1388c76f1d54.jpg

Avifavir, mutasyonlara tabi olmayan RNA virüslerinin (RdRp) genetik olarak yüksek oranda korunmuş replikasyon sistemleri üzerine, aynı anda birbirilerini tamamlayan üç mekanizma yoluyla etki ediyor ve sonuçta viral enfeksiyonu tamamen bloke ediyor. Ayrıca virüs favipiravire karşı, ilaç enfekte hücrelere uzun süre etki etse bile direnç oluşturamıyor ve bu, klinik çalışmalarda doğrulanıyor.Koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir ile ilgili 23 araştırmanın meta-analizi, hastalığın erken döneminde kullanıldığı halde yüzde 47'lik bir iyileşme gösteriyor.Türkiye de Avifavir araştırmalarına katıldıHaziran 2020’de HimRar şirketler grubunun uzmanları, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun desteğiyle yeni koronavirüs enfeksiyonunun tedavisi için doğrudan antiviral etkisi olan Avifavir® ilacını geliştirilerek, Rusya pazarına ve uluslararası pazarlara taşıdı. Avifavir® teslimatları 15’ten fazla ülkeye yapılıyor.2020-2021'de favipiravirin koronavirüs enfeksiyonu ile mücadeledeki potansiyeli Rusya, Türkiye, Japonya, Çin, Hindistan, Tayland, İran, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) ve Latin Amerika ülkelerinde, yaklaşık 5 bin hastanın katılımıyla 50'den fazla klinik araştırmada aktif bir şekilde incelendi. Favipiravirin Türkiye'nin Kovid-19 ulusal tedavi protokolüne dahil edilmesi, yoğun bakım ünitelerinde yatış sıklığı oranlarında yüzde 24'ten yüzde 12'ye kadar önemli, istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşle sonuçlandı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avifavir, koronavirüs ilacı