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https://tr.sputniknews.com/20211227/rusyaya-gore-ufukta-ay-oteli-yok-1052173355.html
Rusya'ya göre ufukta Ay oteli yok
Rusya'ya göre ufukta Ay oteli yok
Rus uzay ajansı Roscosmos’un iştiraki, fırlatma işlemi sağlayıcısı Glavkosmos’un Başkanı Dmitriy Loskutov, Ay’da uzay turistleri için otel yapılabileceğini... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T23:47+0300
2021-12-27T23:47+0300
yaşam
otel
roscosmos
ay
dmitriy loskutov
glavkosmos
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Ruskiy Kozmos dergisine konuşan Loskutov, gelecekte insanlık Ay’a düzenli uçuşlara başlayıp, orada insanların içinde yaşayabildiği modüller görüldüğünde, Ay otelleri çağının da geleceğini belirtti.Loskutov, “Ciddi konuşacak olursak, şu anda bu tür girişimler henüz konuşma ve geliştirilme aşamasında. NASA bile kısa süre önce Ay’a dönüşün hedeflendiği Artemis projesinin aktif şekilde tanıtımını yaptı ve arka arkaya bu programın uygulanması yönünde aksaklıklar olduğunu bildirdi. Ülkemizde de bilimsel açıdan Ay araştırmaları yürütülüyor, şimdi birileri tatil yapabilsin diye bütün ülkenin uzay programını hızlandırmak da pek amacına uygun olmaz” ifadelerini kullandı.Bir uzay turistinin Ay yolculuğunun çok pahalı olacağını belirten Loskutov, “Şu anda Ay’ı inceleme aşamasındayız, Ay’da sürekli olarak bulunabilecek üslerin ne kadar gerekli olduğunu anlamak için çok fazla zaman, emek ve bilim insanı gerekiyor. Bilim insanlarının Ay’ın robotlar v otomatik istasyonlar değil, insanlar tarafından keşfinin ekonomik açıdan ne kadar gerektiğini kanıtlaması gerekecek” dedi.'Uzay turizmi alanındaki konumumuzu korumak istiyoruz'Rusya'nın yörünge turizmi alanındaki konumunu korumayı umduğunu söyleyen Loskutov, “2020’den beri Glavkosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ticari uçuşların teşviki ve tanıtımıyla yetkili. Bu amaçla gelişmiş bir teknolojik rezerv oluşturuluyor. Soyuz-2.1a taşıyıcı füzesi ve Soyuz-MS insanlı uzay aracı sipariş ediyoruz. Bunlar gelecekteki turistik görevlerde kullanılacak. Bununla birlikte uzay yörüngesi turizmi pazarı çok dar ve bu alanda rekabet çok yüksek ancak her müşteri için mücadele ediyoruz” diye konuştu.Loksutov, ticari uçuşları teşvik için farklı yollar arayışında olduklarını da ekledi.Uzay turizminde öncü olarak kabul edilen Rusya 2001-2021 döneminde Soyuz uzay aracıyla yörüngeye dokuz kişiyi götürdü, bunlardan biri iki kez yolculuk yaptı. Bu ay UUİ’ye Japon milyarder Yusaku Maezawa ve Yozo Hirono götürüldü. İkili 20 Aralık’ta istasyona iniş yaptı, 12 günlük yolculukları sonrasında Dünya’ya geri döndü. Aralık 2019’da Soyuz-MS uzay aracıyla yolculuğun bir turiste 2.5 milyar rubleye mal olacağı açıklanmıştı.ABD’li Virgin Galactic ve Blue Origin şirketlerinin de gerçekleştirmeye başladığı yörünge altı uçuş alanında bir ‘patlama’ beklemediğini belirten Loskutov, “Yörünge altı uçuşlar, yörünge istasyonu uçuşlarından farklı olarak bir eğlence endüstrisi niteliğinde. Bu uçuşları gerçekleştirmek isteyen insanlar yerçekimsiz ortamda birkaç dakika bulunmak için çok fazla para ödüyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211209/roscosmos-ayin-kesfi-konsepti-hazir-1051619798.html
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otel, roscosmos, ay, dmitriy loskutov, glavkosmos

Rusya'ya göre ufukta Ay oteli yok

23:47 27.12.2021
© AP Photo / Marco UgarteAy
Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Marco Ugarte
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Rus uzay ajansı Roscosmos’un iştiraki, fırlatma işlemi sağlayıcısı Glavkosmos’un Başkanı Dmitriy Loskutov, Ay’da uzay turistleri için otel yapılabileceğini ancak bunun öngörülebilir gelecekte gerçekleşmeyeceğini söyledi.
Ruskiy Kozmos dergisine konuşan Loskutov, gelecekte insanlık Ay’a düzenli uçuşlara başlayıp, orada insanların içinde yaşayabildiği modüller görüldüğünde, Ay otelleri çağının da geleceğini belirtti.
Loskutov, “Ciddi konuşacak olursak, şu anda bu tür girişimler henüz konuşma ve geliştirilme aşamasında. NASA bile kısa süre önce Ay’a dönüşün hedeflendiği Artemis projesinin aktif şekilde tanıtımını yaptı ve arka arkaya bu programın uygulanması yönünde aksaklıklar olduğunu bildirdi. Ülkemizde de bilimsel açıdan Ay araştırmaları yürütülüyor, şimdi birileri tatil yapabilsin diye bütün ülkenin uzay programını hızlandırmak da pek amacına uygun olmaz” ifadelerini kullandı.
Bir uzay turistinin Ay yolculuğunun çok pahalı olacağını belirten Loskutov, “Şu anda Ay’ı inceleme aşamasındayız, Ay’da sürekli olarak bulunabilecek üslerin ne kadar gerekli olduğunu anlamak için çok fazla zaman, emek ve bilim insanı gerekiyor. Bilim insanlarının Ay’ın robotlar v otomatik istasyonlar değil, insanlar tarafından keşfinin ekonomik açıdan ne kadar gerektiğini kanıtlaması gerekecek” dedi.

'Uzay turizmi alanındaki konumumuzu korumak istiyoruz'

Rusya'nın yörünge turizmi alanındaki konumunu korumayı umduğunu söyleyen Loskutov, “2020’den beri Glavkosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ticari uçuşların teşviki ve tanıtımıyla yetkili. Bu amaçla gelişmiş bir teknolojik rezerv oluşturuluyor. Soyuz-2.1a taşıyıcı füzesi ve Soyuz-MS insanlı uzay aracı sipariş ediyoruz. Bunlar gelecekteki turistik görevlerde kullanılacak. Bununla birlikte uzay yörüngesi turizmi pazarı çok dar ve bu alanda rekabet çok yüksek ancak her müşteri için mücadele ediyoruz” diye konuştu.
Loksutov, ticari uçuşları teşvik için farklı yollar arayışında olduklarını da ekledi.
Uzay turizminde öncü olarak kabul edilen Rusya 2001-2021 döneminde Soyuz uzay aracıyla yörüngeye dokuz kişiyi götürdü, bunlardan biri iki kez yolculuk yaptı. Bu ay UUİ’ye Japon milyarder Yusaku Maezawa ve Yozo Hirono götürüldü. İkili 20 Aralık’ta istasyona iniş yaptı, 12 günlük yolculukları sonrasında Dünya’ya geri döndü. Aralık 2019’da Soyuz-MS uzay aracıyla yolculuğun bir turiste 2.5 milyar rubleye mal olacağı açıklanmıştı.
ABD’li Virgin Galactic ve Blue Origin şirketlerinin de gerçekleştirmeye başladığı yörünge altı uçuş alanında bir ‘patlama’ beklemediğini belirten Loskutov, “Yörünge altı uçuşlar, yörünge istasyonu uçuşlarından farklı olarak bir eğlence endüstrisi niteliğinde. Bu uçuşları gerçekleştirmek isteyen insanlar yerçekimsiz ortamda birkaç dakika bulunmak için çok fazla para ödüyor” dedi.
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