Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Çavuşoğlu: Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211227/spider-manden-pandemi-rekoru-dunya-genelinde-1-milyar-dolari-asti-1052147722.html
Örümcek Adam'dan pandemi rekoru: Dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı aştı
Örümcek Adam'dan pandemi rekoru: Dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı aştı
ABD'de 17 Aralık'ta vizyona giren yeni Örümcek Adam serisi, Kuzey Amerika'da gişe rekorları kırarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde 1... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T10:33+0300
2021-12-27T10:48+0300
yaşam
film
spider-man
spider man
spider-man: no way home
sinema
netflix
gişe hasılatı
örümcek adam
netflix türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052147853_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_c121cdb44fdd211a83b35961b5713ea9.jpg
İngiliz sinema yıldızı Tom Holland'ın üçüncü solo çalışması olan 'Spider-Man: No Way Home' (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok), Kuzey Amerika'da 467.3 milyon dolar ve uluslararası alanda ise 587 milyon dolar hasılat elde ederek 12 günde 1 milyar dolardan kazandı ve analistlerin bu yöndeki tahminlerini doğru çıkardı.Variety'ye göre seri, Kovid-19'a ve Omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen 2015 yılında vizyona giren 'Star Wars: Güç Uyanıyor' filmi ile aynı hızda bu kriterleri sağlamayı başardı.Sony'nin çizgi romanından ilham alınarak oluşturulan serinin son bölümü, Noel tatilinin ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da tahmini 81.5 milyon dolar hasılat elde etti. BoxOfficeMojo internet sitesine göre filmin ilk gişe satışları, yalnızca 2019 yılında vizyona giren 'Avengers: Endgame' (357 milyon dolar) ve bir önceki yıl vizyona giren 'Avengers: Infinity War' (258 milyon dolar) serilerinin gerisinde kaldı.Universal'ın yapımcılığında yayınlanan 'Sing' filminin devamı niteliğindeki yıldızlarla dolu animasyonlu müzikal film 'Sing 2' ise tahmini 23.8 milyon dolar hasılat ile bu hafta sonu ikinci oldu.Keanu Reeves'in ikonik rolünü Neo olarak yeniden canlandıran Warner Bros yapımı 'The Matrix Resurrections' filmi ise 12 milyon dolarla beklentileri karşılayamadı.Dördüncü sırada da 6.4 milyon dolar hasılatla yine beklenenden daha az kazanan, 20th Century yapımı 'The King's Man' yer alıyor.5 numarada ise bakkal raflarından Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) MVP'liğe uzanan ve Kurt Warner'ın gerçek hikayesine dayanan Lionsgate yapımı 'American Underdog' filmi bulunuyor.Sıralamada yer alan diğer filmler ise şöyle: 'West Side Story' (2.8 milyon dolar)'Licorice Pizza' (2.3 milyon dolar)'A Journal for Jordan' (2.2 milyon dolar)'Encanto' (2 milyon dolar)
https://tr.sputniknews.com/20211220/orumcek-adam-eve-donus-yoktan-rekor-acilis-1051924768.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052147853_128:0:1027:674_1920x0_80_0_0_3efdbd3c4f79a410fec4faddf7a93be9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
film, spider-man, spider man, spider-man: no way home, sinema, netflix, gişe hasılatı, örümcek adam, netflix türkiye, gişe, rekor, örümcek adam: eve dönüş yok

Örümcek Adam'dan pandemi rekoru: Dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı aştı

10:33 27.12.2021 (güncellendi: 10:48 27.12.2021)
© Fotoğraf : Marvel StudiosSpider-Man, dünya genelinde 1 milyar doları aştı, Kuzey Amerika'da gişe rekortmeni oldu
Spider-Man, dünya genelinde 1 milyar doları aştı, Kuzey Amerika'da gişe rekortmeni oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Fotoğraf : Marvel Studios
Abone ol
ABD'de 17 Aralık'ta vizyona giren yeni Örümcek Adam serisi, Kuzey Amerika'da gişe rekorları kırarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde 1 milyar dolar hasılat barajını aşan ilk film oldu.
İngiliz sinema yıldızı Tom Holland'ın üçüncü solo çalışması olan 'Spider-Man: No Way Home' (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok), Kuzey Amerika'da 467.3 milyon dolar ve uluslararası alanda ise 587 milyon dolar hasılat elde ederek 12 günde 1 milyar dolardan kazandı ve analistlerin bu yöndeki tahminlerini doğru çıkardı.
Variety'ye göre seri, Kovid-19'a ve Omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen 2015 yılında vizyona giren 'Star Wars: Güç Uyanıyor' filmi ile aynı hızda bu kriterleri sağlamayı başardı.
Sony'nin çizgi romanından ilham alınarak oluşturulan serinin son bölümü, Noel tatilinin ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da tahmini 81.5 milyon dolar hasılat elde etti.
BoxOfficeMojo internet sitesine göre filmin ilk gişe satışları, yalnızca 2019 yılında vizyona giren 'Avengers: Endgame' (357 milyon dolar) ve bir önceki yıl vizyona giren 'Avengers: Infinity War' (258 milyon dolar) serilerinin gerisinde kaldı.
Universal'ın yapımcılığında yayınlanan 'Sing' filminin devamı niteliğindeki yıldızlarla dolu animasyonlu müzikal film 'Sing 2' ise tahmini 23.8 milyon dolar hasılat ile bu hafta sonu ikinci oldu.
Keanu Reeves'in ikonik rolünü Neo olarak yeniden canlandıran Warner Bros yapımı 'The Matrix Resurrections' filmi ise 12 milyon dolarla beklentileri karşılayamadı.
Dördüncü sırada da 6.4 milyon dolar hasılatla yine beklenenden daha az kazanan, 20th Century yapımı 'The King's Man' yer alıyor.
5 numarada ise bakkal raflarından Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) MVP'liğe uzanan ve Kurt Warner'ın gerçek hikayesine dayanan Lionsgate yapımı 'American Underdog' filmi bulunuyor.
Sıralamada yer alan diğer filmler ise şöyle:
'West Side Story' (2.8 milyon dolar)
'Licorice Pizza' (2.3 milyon dolar)
'A Journal for Jordan' (2.2 milyon dolar)
'Encanto' (2 milyon dolar)
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
YAŞAM
'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' filminden rekor açılış
20 Aralık, 09:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:59Moskova’da bir AVM’de ‘bomba’ ile güvenlik görevlilerini tehdit eden kişi gözaltına alındı
10:44Çavuşoğlu: Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz
10:42Nemrut Dağı buz tuttu: Turistlerin çıkmasına izin verilmiyor
10:33Örümcek Adam'dan pandemi rekoru: Dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı aştı
10:16Bilim Kurulu üyesi Özlü'den üçüncü doz uyarısı: Etkilenme oranı yüzde 80'e yükseliyor
10:14Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı
10:126 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor: 'Bu yalan dünya boş'
09:40Araştırma: Lego setleri, altından daha karlı bir yatırım
09:40Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı
09:34CHP'li belediyelerden sokak hayvanları paylaşımı: Yaşam alanlarından koparmayacağız
09:32Çin'in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı
09:19Avustralya’da Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı
09:05Sosyal medyadan gelir elde edenler için vergi 1 Ocak'ta başlıyor
08:37Doğuş Otomotiv CEO'su: Fiyatlar döviz kadar düşmez
08:14Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında hava nasıl olacak?
07:55Evcil hayvan yolcuya serbest
07:40Bakan Dönmez: Faturanın yüzde 80'i devletten
07:23Kazada yaralandı: Çek kanka güzel çek
07:17Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Zamlı aldığınız ürünü iade edin
06:58Kaftancıoğlu: Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın