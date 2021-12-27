https://tr.sputniknews.com/20211227/spider-manden-pandemi-rekoru-dunya-genelinde-1-milyar-dolari-asti-1052147722.html

Örümcek Adam'dan pandemi rekoru: Dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı aştı

Örümcek Adam'dan pandemi rekoru: Dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı aştı

ABD'de 17 Aralık'ta vizyona giren yeni Örümcek Adam serisi, Kuzey Amerika'da gişe rekorları kırarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde 1... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T10:33+0300

2021-12-27T10:33+0300

2021-12-27T10:48+0300

yaşam

film

spider-man

spider man

spider-man: no way home

sinema

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gişe hasılatı

örümcek adam

netflix türkiye

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İngiliz sinema yıldızı Tom Holland'ın üçüncü solo çalışması olan 'Spider-Man: No Way Home' (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok), Kuzey Amerika'da 467.3 milyon dolar ve uluslararası alanda ise 587 milyon dolar hasılat elde ederek 12 günde 1 milyar dolardan kazandı ve analistlerin bu yöndeki tahminlerini doğru çıkardı.Variety'ye göre seri, Kovid-19'a ve Omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen 2015 yılında vizyona giren 'Star Wars: Güç Uyanıyor' filmi ile aynı hızda bu kriterleri sağlamayı başardı.Sony'nin çizgi romanından ilham alınarak oluşturulan serinin son bölümü, Noel tatilinin ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da tahmini 81.5 milyon dolar hasılat elde etti. BoxOfficeMojo internet sitesine göre filmin ilk gişe satışları, yalnızca 2019 yılında vizyona giren 'Avengers: Endgame' (357 milyon dolar) ve bir önceki yıl vizyona giren 'Avengers: Infinity War' (258 milyon dolar) serilerinin gerisinde kaldı.Universal'ın yapımcılığında yayınlanan 'Sing' filminin devamı niteliğindeki yıldızlarla dolu animasyonlu müzikal film 'Sing 2' ise tahmini 23.8 milyon dolar hasılat ile bu hafta sonu ikinci oldu.Keanu Reeves'in ikonik rolünü Neo olarak yeniden canlandıran Warner Bros yapımı 'The Matrix Resurrections' filmi ise 12 milyon dolarla beklentileri karşılayamadı.Dördüncü sırada da 6.4 milyon dolar hasılatla yine beklenenden daha az kazanan, 20th Century yapımı 'The King's Man' yer alıyor.5 numarada ise bakkal raflarından Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) MVP'liğe uzanan ve Kurt Warner'ın gerçek hikayesine dayanan Lionsgate yapımı 'American Underdog' filmi bulunuyor.Sıralamada yer alan diğer filmler ise şöyle: 'West Side Story' (2.8 milyon dolar)'Licorice Pizza' (2.3 milyon dolar)'A Journal for Jordan' (2.2 milyon dolar)'Encanto' (2 milyon dolar)

https://tr.sputniknews.com/20211220/orumcek-adam-eve-donus-yoktan-rekor-acilis-1051924768.html

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