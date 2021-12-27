https://tr.sputniknews.com/20211227/und-turk-polisi-macaristanda-turk-tirlarini-kacak-gocmenlerden-koruyacak-1052165046.html

UND: Türk polisi, Macaristan'da Türk tırlarını kaçak göçmenlerden koruyacak

UND: Türk polisi, Macaristan'da Türk tırlarını kaçak göçmenlerden koruyacak

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden (UND) yapılan açıklamada, Türk nakliyecilerini kaçak göçmenlerden korumak için en çok sorun yaşanan ülkelerden biri olan... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T18:07+0300

2021-12-27T18:07+0300

2021-12-27T18:07+0300

türkiye

türkiye

macaristan

polis

sığınmacı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052165125_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_48f0c463a2968b6176b947de2bfa0603.jpg

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) açıklamasında, Türk ihracat yüklerini taşıyan nakliyecilerin, kaçak göçmenlerin Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerde tırlara kaçak binmesi nedeniyle büyük zorluklar yaşadığı ve para cezalarıyla karşılaştığı aktarıldı.Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "sorunun çözümü ve yaşanan vakaların önüne geçmek için başlatılan Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar hudut kapılarında Türk polisinin görev yapmaya başladığını" açıkladığı hatırlatıldı.Söz konusu gelişmenin sektör için büyük bir müjde olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Bakanımıza, uluslararası kara yolu taşımacılarının en büyük sorunlarından biri olan ve firmalara büyük bir operasyon ve mali külfet getiren kaçak göçmen sorununa getirdiği bu çözüm için sektörümüz adına minnetlerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.Karar ile uluslararası kara yolu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren Türkiye tırlarının taşımalarını sorunsuz gerçekleştirebileceği aktarılan açıklamada, kararın aynı zamanda Türkiye'nin ihracat hedeflerine daha hızlı ulaşması için önemli bir adım olduğu vurgulandı.Açıklamada, 2019 yılında "Sıla Yolu Projesi" kapsamında Sırbistan'ın sınır kapılarında Türk polisinin göreve başlaması ile kaçak göçmenlerin Türkiye tırlarına binmesinin engellendiği, birçok farklı konuda Türk araçlarına destek verildiği, bu sayede 50 binden fazla Türk tırının geçişlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirdiği kaydedildi.

türkiye

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, macaristan, polis, sığınmacı