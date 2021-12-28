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Araştırma: Omicron'a yakalananlarda Delta'ya karşı bağışıklık gelişiyor
Araştırma: Omicron'a yakalananlarda Delta'ya karşı bağışıklık gelişiyor
Güney Afrikalı bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar, Omicrona yakalanan hastalarda koronavirüsün Delta varyantına karşı bağışıklık geliştiğini... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T11:56+0300
2021-12-28T11:56+0300
koronavirüs
güney afrika
koronavirüs
delta varyantı
omicron
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Güney Afrika'da gerçekleştirilen çalışma, koronavirüsün Omicron varyantına yakalananların, Delta varyantına karşı da bağışıklık geliştirdiğini ortaya koydu. Araştırma kapsamında Omicron varyantı virüsüyle enfekte olan aşılı ve aşısız 33 kişi incelendi. Araştırmanın 14. gününde Omicron'a karşı nötralizasyonunun 14 kat artarken, Delta virüsüne karşı nötralizasyonda da 4.4 kat artış olduğu tespit edildi.Araştırmayı yürüten bilim insanları, "Omicron ile enfekte olmuş bireylerde Delta varyantına karşı nötralizasyonda gözlenen artış, Delta'nın bu bireyleri yeniden enfekte etme yeteneğinin azalmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.Güney Afrika'daki Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan Profesör Alex Sigal, Omicron'un Güney Afrika deneyiminde görüldüğü gibi daha az patojenik olması durumunda 'Delta'dan kurtulmaya yardımcı olacağını' dile getirdi. Daha önce bir Güney Afrika çalışmasında, Omicron koronavirüs varyantı ile enfekte olan kişilerde, Delta tipine kıyasla daha az hastaneye yatış ve ciddi hastalık riskinin oluştuğu gözlenmiş, ancak uzmanlar bunun bir kısmının yüksek popülasyon bağışıklığından kaynaklandığını tahmin etmişti. İlk olarak Kasım ayında Güney Afrika ve Hong Kong'da tespit edilen Omicron varyantı, o zamandan beri dünya çapında yayıldı ve hastanelerdeki yatış oranlarını arttırırken, vaka artışları nedeniyle Noel gibi bir zamanda bazı bölgesel seyahat kısıtlamalarına neden oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211227/saglik-bakanligi-1-aralik-itibariyla-sekanslanan-3-bin-344-ornekten-42si-omicron-1052168363.html
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güney afrika, koronavirüs, delta varyantı , omicron

Araştırma: Omicron'a yakalananlarda Delta'ya karşı bağışıklık gelişiyor

11:56 28.12.2021
© AAOmicron Varyantı - Koronavirüs
Omicron Varyantı - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Güney Afrikalı bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar, Omicrona yakalanan hastalarda koronavirüsün Delta varyantına karşı bağışıklık geliştiğini gösterdi.
Güney Afrika'da gerçekleştirilen çalışma, koronavirüsün Omicron varyantına yakalananların, Delta varyantına karşı da bağışıklık geliştirdiğini ortaya koydu.
Araştırma kapsamında Omicron varyantı virüsüyle enfekte olan aşılı ve aşısız 33 kişi incelendi. Araştırmanın 14. gününde Omicron'a karşı nötralizasyonunun 14 kat artarken, Delta virüsüne karşı nötralizasyonda da 4.4 kat artış olduğu tespit edildi.
Araştırmayı yürüten bilim insanları, "Omicron ile enfekte olmuş bireylerde Delta varyantına karşı nötralizasyonda gözlenen artış, Delta'nın bu bireyleri yeniden enfekte etme yeteneğinin azalmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.
Güney Afrika'daki Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan Profesör Alex Sigal, Omicron'un Güney Afrika deneyiminde görüldüğü gibi daha az patojenik olması durumunda 'Delta'dan kurtulmaya yardımcı olacağını' dile getirdi.
Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) - koronavirüs - maske - - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
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Daha önce bir Güney Afrika çalışmasında, Omicron koronavirüs varyantı ile enfekte olan kişilerde, Delta tipine kıyasla daha az hastaneye yatış ve ciddi hastalık riskinin oluştuğu gözlenmiş, ancak uzmanlar bunun bir kısmının yüksek popülasyon bağışıklığından kaynaklandığını tahmin etmişti.
İlk olarak Kasım ayında Güney Afrika ve Hong Kong'da tespit edilen Omicron varyantı, o zamandan beri dünya çapında yayıldı ve hastanelerdeki yatış oranlarını arttırırken, vaka artışları nedeniyle Noel gibi bir zamanda bazı bölgesel seyahat kısıtlamalarına neden oldu.
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