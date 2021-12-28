https://tr.sputniknews.com/20211228/brezilyada-icinde-13-ton-uyusturucu-yakalanan-ozel-jeti-isleten-firmaya-istanbulda-operasyon-1052174624.html

Brezilya’da içinde 1.3 ton uyuşturucu yakalanan özel jeti işleten firmaya İstanbul’da operasyon

Brezilya’da içinde 1.3 ton uyuşturucu yakalanan özel jeti işleten firmaya İstanbul’da operasyon

Brezilya’da geçen Ağustos ayında içerisinde 1.3 ton uyuşturucu bulunan özel jeti işleten ACM firmasının İstanbul’daki ofisine operasyon düzenlendi. Polisin... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T00:27+0300

2021-12-28T00:27+0300

2021-12-28T00:27+0300

türkiye

brezilya

uyuşturucu

jet

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stanbul merkezli ACM Holding bünyesindeki ACM-Air şirketine ait jette, Brezilya’da, geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan aramada 25 valiz içerisinde 1,3 ton kokain ele geçirilmişti. Uçaktaki bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat gözaltına alınmıştı.Ata uçağıBrezilyalı yetkililerin el koyduğu uyuşturucu bulunan uçağın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak yıllarca kullanıldıktan sonra 2016'da satılan ATA isimli uçak olduğu ortaya çıkmıştı.Tek yolcu öldüEl konulan “ATA” uçağı, Brezilya polisinin kullanımına tahsis edilirken, tutuklu yargılanan uçaktaki tek yolcu İspanyol Gonzalez Valdes'in geçtiğimiz Ekim ayında öldüğü açıklanmıştı.Operasyon düzenlendiBrezilya'da yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da çalışma başlattığı öğrenildi. Çalışma kapsamında İstanbul'da polis ekiplerince ACM Holding'e bu akşam operasyon başlatıldı.Narkotik polisinin şirketin Florya'daki merkezine de baskın düzenleyerek arama yaptığı öğrenildi. Şirket yöneticileri hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210805/brezilyada-icinden-13-ton-kokain-cikan-o-ucak-turkiye-tarihine-gecen-hangi-iki-seferi-yapmisti-1045171420.html

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