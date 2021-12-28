https://tr.sputniknews.com/20211228/cumhuriyet-savcisi-ozlem-salkimin-olumune-iliskin-2-astsubaya-taksirle-olume-neden-olmaktan-dava-1052188601.html
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin 2 astsubaya, 'taksirle ölüme neden olmak'tan dava
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin 2 astsubaya, 'taksirle ölüme neden olmak'tan dava
Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede Salkım'ın, astsubay Ahmet M.'nin silahını alıp, şaka yaparken kendisini... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T14:02+0300
2021-12-28T14:02+0300
2021-12-28T14:02+0300
türkiye
savcı
astsubay
özlem salkım
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Sorgun Adliyesi'nde görev yapan cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, 24 Mart'ta evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.DHA'nın haberine göre, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Salkım, 3 gün sonra hayatını kaybetti.Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Olay sırasında evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı. Yine evde bulunan Özlem Salkım'ın arkadaşı cumhuriyet savcısı H.A. ile adliyede kantin görevlisi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, savcı Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları cumhuriyet savcısı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldikleri belirtildi.Ahmet M.'nin, Mehmet S. ile mutfakta yiyecekleri hazırlarken belindeki silahı kitaplığın üzerine bıraktığı sonra grubun birlikte yemek yiyerek, alkol aldığı belirtildi. Yemek sırasında Mehmet S.'nin kitaplığın üzerindeki silahı gösterip, 'Bu silah kimin' demesi üzerine Özlem Salkım'ın tabancayı eline alarak, şaka amacıyla astsubaylara doğrulttuğu, Ahmet M.'nin 'Savcım silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın' dediği sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211029/savciyim-deyip-aradigi-kisiyi-351-bin-tl-dolandirdi-1050296888.html
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savcı, astsubay, özlem salkım
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin 2 astsubaya, 'taksirle ölüme neden olmak'tan dava
Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede Salkım'ın, astsubay Ahmet M.'nin silahını alıp, şaka yaparken kendisini vurduğu belirtildi. Silahın sahibi astsubay ile diğer astsubay Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sorgun Adliyesi'nde görev yapan cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, 24 Mart'ta evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Salkım, 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Olay sırasında evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı. Yine evde bulunan Özlem Salkım'ın arkadaşı cumhuriyet savcısı H.A. ile adliyede kantin görevlisi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.
Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, savcı Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları cumhuriyet savcısı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldikleri belirtildi.
Ahmet M.'nin, Mehmet S. ile mutfakta yiyecekleri hazırlarken belindeki silahı kitaplığın üzerine bıraktığı sonra grubun birlikte yemek yiyerek, alkol aldığı belirtildi.
Yemek sırasında Mehmet S.'nin kitaplığın üzerindeki silahı gösterip, 'Bu silah kimin' demesi üzerine Özlem Salkım'ın tabancayı eline alarak, şaka amacıyla astsubaylara doğrulttuğu, Ahmet M.'nin 'Savcım silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın' dediği sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı belirtildi.