Erdoğan: Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır

Tüm bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bilimde varılan seviyenin temelleri doğu medeniyetinde atıldı. Bilimde varılan seviyenin temelleri doğu medeniyetinde atıldı.

Üniversitelerimizde fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilim alanlarına ilgi, istediğimiz seviyede değil. Gençleri temel bilimlere yönlendirmek için çabalıyoruz. Üniversitelerimizde fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilim alanlarına ilgi, istediğimiz seviyede değil. Gençleri temel bilimlere yönlendirmek için çabalıyoruz.

Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur. Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur.

İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır.

Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bizi izlemeye devam edin. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bizi izlemeye devam edin.

Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye yılı büyüme ile kapatıyor. Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye yılı büyüme ile kapatıyor.

Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır.

Sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz.