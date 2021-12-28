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Erdoğan: Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır
Erdoğan: Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde "Tüm bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T14:46+0300
2021-12-28T14:46+0300
2021-12-28T15:05+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bilim
türkiye
türkiye bilimler akademisi (tüba)
tübitak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, bilim, türkiye, türkiye bilimler akademisi (tüba), tübitak
Erdoğan: Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır
14:46 28.12.2021 (güncellendi: 15:05 28.12.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde "Tüm bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Tüm bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Bilimde varılan seviyenin temelleri doğu medeniyetinde atıldı.
Üniversitelerimizde fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilim alanlarına ilgi, istediğimiz seviyede değil. Gençleri temel bilimlere yönlendirmek için çabalıyoruz.
Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur.
İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır.
Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bizi izlemeye devam edin.
Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye yılı büyüme ile kapatıyor.
Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır.
Sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz.
İhracatta yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık.