https://tr.sputniknews.com/20211228/google-turkiyenin-2021de-en-cok-hangi-yemekleri-tatlilari-arattigini-acikladi-1052174906.html

Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri tatlıları arattığını açıkladı

Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri tatlıları arattığını açıkladı

Koronavirüs salgını kapsamında getirilen kısıtlamalar birçok insanı mutfağa yöneltti. İnternet ortamında ekmek ve tatlı yapma akımlarıyla birlikte yeni... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T00:28+0300

2021-12-28T00:28+0300

2021-12-28T00:28+0300

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Google, bu yıl boyunca en çok merak edilen, yapılışı konusunda en çok bilgiye ihtiyaç duyulan yemekleri listeledi.Aratılan bu yemekler, hem dünyadan hem de Anadolu'dan birçok iz taşıyor.Google'ın yayınladığı listede şu yemek ve tatlılar yer aldı:

https://tr.sputniknews.com/20211215/googleda-2021de-en-cok-arananlar-aciklandi-squid-game-iklim-degisikligi-ve-ruh-sagligi-1051779951.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, google, yemek, arama motoru