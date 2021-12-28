Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211228/google-turkiyenin-2021de-en-cok-hangi-yemekleri-tatlilari-arattigini-acikladi-1052174906.html
Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri tatlıları arattığını açıkladı
Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri tatlıları arattığını açıkladı
Koronavirüs salgını kapsamında getirilen kısıtlamalar birçok insanı mutfağa yöneltti. İnternet ortamında ekmek ve tatlı yapma akımlarıyla birlikte yeni... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T00:28+0300
2021-12-28T00:28+0300
2021-12-28T00:28+0300
yaşam
türkiye
google
yemek
arama motoru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044859546_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_5d63d761c260f68bcfc994733dd65bea.jpg
Google, bu yıl boyunca en çok merak edilen, yapılışı konusunda en çok bilgiye ihtiyaç duyulan yemekleri listeledi.Aratılan bu yemekler, hem dünyadan hem de Anadolu'dan birçok iz taşıyor.Google'ın yayınladığı listede şu yemek ve tatlılar yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20211215/googleda-2021de-en-cok-arananlar-aciklandi-squid-game-iklim-degisikligi-ve-ruh-sagligi-1051779951.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044859546_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_22f8d45c49f398cd54a56201a4918140.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, google, yemek, arama motoru
Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri tatlıları arattığını açıkladı
Koronavirüs salgını kapsamında getirilen kısıtlamalar birçok insanı mutfağa yöneltti. İnternet ortamında ekmek ve tatlı yapma akımlarıyla birlikte yeni tarifler de araştırılmaya başlandı.
Google, bu yıl boyunca en çok merak edilen, yapılışı konusunda en çok bilgiye ihtiyaç duyulan yemekleri listeledi.
Aratılan bu yemekler, hem dünyadan hem de Anadolu'dan birçok iz taşıyor.
Google'ın yayınladığı listede şu yemek ve tatlılar yer aldı: