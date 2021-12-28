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Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri tatlıları arattığını açıkladı
Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri tatlıları arattığını açıkladı
Koronavirüs salgını kapsamında getirilen kısıtlamalar birçok insanı mutfağa yöneltti. İnternet ortamında ekmek ve tatlı yapma akımlarıyla birlikte yeni... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
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Google, bu yıl boyunca en çok merak edilen, yapılışı konusunda en çok bilgiye ihtiyaç duyulan yemekleri listeledi.Aratılan bu yemekler, hem dünyadan hem de Anadolu'dan birçok iz taşıyor.Google'ın yayınladığı listede şu yemek ve tatlılar yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20211215/googleda-2021de-en-cok-arananlar-aciklandi-squid-game-iklim-degisikligi-ve-ruh-sagligi-1051779951.html
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türkiye, google, yemek, arama motoru

Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi yemekleri tatlıları arattığını açıkladı

00:28 28.12.2021
© REUTERS / Dado RuvicGoogle - logo
Google - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Koronavirüs salgını kapsamında getirilen kısıtlamalar birçok insanı mutfağa yöneltti. İnternet ortamında ekmek ve tatlı yapma akımlarıyla birlikte yeni tarifler de araştırılmaya başlandı.
Google, bu yıl boyunca en çok merak edilen, yapılışı konusunda en çok bilgiye ihtiyaç duyulan yemekleri listeledi.
Aratılan bu yemekler, hem dünyadan hem de Anadolu'dan birçok iz taşıyor.
Google'ın yayınladığı listede şu yemek ve tatlılar yer aldı:
Cizleme
Panna Cotta
Çiğ köfte
Gulaş
Galette
Sufle
Tulumba tatlısı
Taco
Soğuk baklava
Güllaç
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