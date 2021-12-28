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Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Muğla'da halı saha maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk sahibi 45 yaşındaki Fikri Akkaya hayatını kaybetti. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T09:51+0300
2021-12-28T09:52+0300
türkiye
muğla
futbol
kalp krizi
maç
halı saha
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Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Fikri Akkaya halı saha maçında fenalaştı.Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Akkaya'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211212/dr-ozen-hali-saha-maci-oncesi-kardiyologa-gorunun-1051697594.html
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muğla, futbol, kalp krizi, maç, halı saha

Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

09:51 28.12.2021 (güncellendi: 09:52 28.12.2021)
© İHA / MUSTAFA ALTAR ZEYHANHalı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İHA / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN
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Muğla'da halı saha maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk sahibi 45 yaşındaki Fikri Akkaya hayatını kaybetti.
Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Fikri Akkaya halı saha maçında fenalaştı.
Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Akkaya'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
kalp yetmezliği - kalp krizi - - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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