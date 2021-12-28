https://tr.sputniknews.com/20211228/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1052181094.html

Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Muğla'da halı saha maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk sahibi 45 yaşındaki Fikri Akkaya hayatını kaybetti. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T09:51+0300

2021-12-28T09:51+0300

2021-12-28T09:52+0300

türkiye

muğla

futbol

kalp krizi

maç

halı saha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052180954_0:0:616:347_1920x0_80_0_0_cb190570a13b4f894c3752d29f5a8523.jpg

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Fikri Akkaya halı saha maçında fenalaştı.Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Akkaya'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211212/dr-ozen-hali-saha-maci-oncesi-kardiyologa-gorunun-1051697594.html

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muğla, futbol, kalp krizi, maç, halı saha