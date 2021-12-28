https://tr.sputniknews.com/20211228/ingilterede-arastirma-omicrona-karsi-etkinlik-3-dozdan-10-hafta-sonra-dusuyor-1052195393.html

İngiltere'de araştırma: Omicron’a karşı etkinlik, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor

İngiltere'de araştırma: Omicron’a karşı etkinlik, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı 3. doz aşının etkinliğinin, 10 hafta sonra düşmeye başladığı kaydedildi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T17:47+0300

2021-12-28T17:47+0300

2021-12-28T17:50+0300

koronavirüs

ingiltere

araştırma

etkinlik

koronavirüs

kovid-19

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İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, Kovid-19 mutasyonlarını inceleyerek hasta verilerine dayandırdığı analiz raporunun sonuçlarını açıkladı.Raporda 69 kişinin Omicron’la Kovid-19’u 3. kez geçirdiği ve aşı etkinliğinin Omicron’a karşı 3. dozdan 10 hafta sonra, düşmeye başladığı vurgulandı.Sağlık Güvenliği Kurumu 147 bin 597 Delta ve 68 bin 489 Omicron vakası üzerinden hazırladığı analiz raporuna göre, Omicron’la üçüncü kez Kovid-19 olan 69 vaka tespit edildi. Ayrıca 290 Omicron vakasının ise 60 ila 89 gün arasında Kovid-19’dan iyileşmiş hastalar olduğu ifade edildi. Omicron’un baskın olduğu yaş grubunun 20 ila 29 yaş aralığı olduğu belirtilirken hastaneye yatışların Delta’ya oranla az olduğu ifade edildi. Ancak analiz raporu hazırlanırken Omicron’un büyük yaş gruplarında ‘henüz’ baskın olmadığı vurgulandı.Raporda, güçlendirici 3. dozdan 10 hafta sonra hastalığa karşı korumanın azaldığına dair kanıtlar olduğu teyit edilerek “Aşı etkinliğinde 10 hafta sonra yüzde 15 ila yüzde 25'lik bir azalma vardır. Bu azalma, Omicron için Delta’ya göre daha hızlıdır” ifadeleri kullanıldı.69 hasta, omicron’la birlikte Kovid-19'u 3. kez geçirdiNüfusun tekrar Kovid-19 olma oranı, ilk kez yakalananların sayısıyla birlikte keskin ve orantısız bir şekilde arttığı belirtildi. Buna göre Omicron’a yakalananların yüzde 9.5’inin daha önce Kovid-19 geçirmiş kişiler olduğu ifade edildi. Omicron’la üçüncü kez Kovid-19 olan 69 vaka tespit edildiği ve 290 Omicron vakasının ise 60 ila 89 gün arasında Kovid-19’dan iyileşmiş hastalar olduğu ifade edildi.

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ingiltere, araştırma, etkinlik, koronavirüs, kovid-19