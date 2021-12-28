Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211228/ingilterede-arastirma-omicrona-karsi-etkinlik-3-dozdan-10-hafta-sonra-dusuyor-1052195393.html
İngiltere'de araştırma: Omicron’a karşı etkinlik, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
İngiltere'de araştırma: Omicron’a karşı etkinlik, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı 3. doz aşının etkinliğinin, 10 hafta sonra düşmeye başladığı kaydedildi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T17:47+0300
2021-12-28T17:50+0300
koronavirüs
ingiltere
araştırma
etkinlik
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051853397_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_a9b38fb2c603fb196dd99a4e3e49b14c.jpg
İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, Kovid-19 mutasyonlarını inceleyerek hasta verilerine dayandırdığı analiz raporunun sonuçlarını açıkladı.Raporda 69 kişinin Omicron’la Kovid-19’u 3. kez geçirdiği ve aşı etkinliğinin Omicron’a karşı 3. dozdan 10 hafta sonra, düşmeye başladığı vurgulandı.Sağlık Güvenliği Kurumu 147 bin 597 Delta ve 68 bin 489 Omicron vakası üzerinden hazırladığı analiz raporuna göre, Omicron’la üçüncü kez Kovid-19 olan 69 vaka tespit edildi. Ayrıca 290 Omicron vakasının ise 60 ila 89 gün arasında Kovid-19’dan iyileşmiş hastalar olduğu ifade edildi. Omicron’un baskın olduğu yaş grubunun 20 ila 29 yaş aralığı olduğu belirtilirken hastaneye yatışların Delta’ya oranla az olduğu ifade edildi. Ancak analiz raporu hazırlanırken Omicron’un büyük yaş gruplarında ‘henüz’ baskın olmadığı vurgulandı.Raporda, güçlendirici 3. dozdan 10 hafta sonra hastalığa karşı korumanın azaldığına dair kanıtlar olduğu teyit edilerek “Aşı etkinliğinde 10 hafta sonra yüzde 15 ila yüzde 25'lik bir azalma vardır. Bu azalma, Omicron için Delta’ya göre daha hızlıdır” ifadeleri kullanıldı.69 hasta, omicron’la birlikte Kovid-19'u 3. kez geçirdiNüfusun tekrar Kovid-19 olma oranı, ilk kez yakalananların sayısıyla birlikte keskin ve orantısız bir şekilde arttığı belirtildi. Buna göre Omicron’a yakalananların yüzde 9.5’inin daha önce Kovid-19 geçirmiş kişiler olduğu ifade edildi. Omicron’la üçüncü kez Kovid-19 olan 69 vaka tespit edildiği ve 290 Omicron vakasının ise 60 ila 89 gün arasında Kovid-19’dan iyileşmiş hastalar olduğu ifade edildi.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051853397_106:0:1173:800_1920x0_80_0_0_1771f9bfaba2224cd9f636e3b4869208.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, araştırma, etkinlik, koronavirüs, kovid-19

İngiltere'de araştırma: Omicron’a karşı etkinlik, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor

17:47 28.12.2021 (güncellendi: 17:50 28.12.2021)
© REUTERS / Lukas BarthPfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Lukas Barth
Abone ol
İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı 3. doz aşının etkinliğinin, 10 hafta sonra düşmeye başladığı kaydedildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, Kovid-19 mutasyonlarını inceleyerek hasta verilerine dayandırdığı analiz raporunun sonuçlarını açıkladı.
Raporda 69 kişinin Omicron’la Kovid-19’u 3. kez geçirdiği ve aşı etkinliğinin Omicron’a karşı 3. dozdan 10 hafta sonra, düşmeye başladığı vurgulandı.
Sağlık Güvenliği Kurumu 147 bin 597 Delta ve 68 bin 489 Omicron vakası üzerinden hazırladığı analiz raporuna göre, Omicron’la üçüncü kez Kovid-19 olan 69 vaka tespit edildi. Ayrıca 290 Omicron vakasının ise 60 ila 89 gün arasında Kovid-19’dan iyileşmiş hastalar olduğu ifade edildi. Omicron’un baskın olduğu yaş grubunun 20 ila 29 yaş aralığı olduğu belirtilirken hastaneye yatışların Delta’ya oranla az olduğu ifade edildi. Ancak analiz raporu hazırlanırken Omicron’un büyük yaş gruplarında ‘henüz’ baskın olmadığı vurgulandı.
Raporda, güçlendirici 3. dozdan 10 hafta sonra hastalığa karşı korumanın azaldığına dair kanıtlar olduğu teyit edilerek “Aşı etkinliğinde 10 hafta sonra yüzde 15 ila yüzde 25'lik bir azalma vardır. Bu azalma, Omicron için Delta’ya göre daha hızlıdır” ifadeleri kullanıldı.

69 hasta, omicron’la birlikte Kovid-19'u 3. kez geçirdi

Nüfusun tekrar Kovid-19 olma oranı, ilk kez yakalananların sayısıyla birlikte keskin ve orantısız bir şekilde arttığı belirtildi. Buna göre Omicron’a yakalananların yüzde 9.5’inin daha önce Kovid-19 geçirmiş kişiler olduğu ifade edildi. Omicron’la üçüncü kez Kovid-19 olan 69 vaka tespit edildiği ve 290 Omicron vakasının ise 60 ila 89 gün arasında Kovid-19’dan iyileşmiş hastalar olduğu ifade edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:11İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
18:07YUM- BİR Başkanı Afyon: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
17:58Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirim yaptı
17:56Tehlikeli köpek ırkları için yeni dönem: Çip yoksa sokak da bakımı da yasak
17:49Boji'den yeni fotoğraf: 'Özlemişim hepinizi'
17:47İngiltere'de araştırma: Omicron’a karşı etkinlik, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
17:41Greta Thunberg, Joe Biden'ın 'iklim lideri' olarak sunulmasını eleştirdi
17:39Bakan Akar: Yunanistan’da bir silahlanma sevdasıdır gidiyor
17:32Britney Spears: Müziğe ara vermek, beni yıllarca kullanan insanlara 'S… git' deme yöntemim
17:31BİM, bazı ürünlerin fiyatlarında indirime gitti
17:18İngiltere'de anket: Muhafazakar Parti, Johnson'ın liderliğinin devamı durumunda oy kaybedecek
17:12İstanbul'da HDP binasına silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralandı
17:05Afgan kardeşler, Almanya'da ablalarını 'Batılı yaşam tarzı' nedeniyle öldürmekten yargılanıyor
17:05Almanya, Pfizer'in Kovid-19 ilacından 1 milyon kutu aldı
16:57Steam, 2021 istatistiklerini açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?
16:50İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı
16:48Putin: Sputnik V, Omicron'u etkisiz hale getiriyor, koruma seviyesi klinik çalışmalarda netleşecek
16:41Belarus yeni anayasayı tartışıyor: Topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına izin verilebilir
16:39Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor: Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet talebi
16:17TESK'ten EYT'liler için sağlık hizmeti talebi