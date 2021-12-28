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Köpek eğitimi kavgasına tutuşan iki kadından biri diğerini ısırdı
Köpek eğitimi kavgasına tutuşan iki kadından biri diğerini ısırdı
Gazetecilik öğrencilerinin sık sık duyduğu ‘Köpeğin insanı ısırması değil insanın köpeği ısırması haberdir’ sözünde ufak bir değişiklik gerektirebilecek bir... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T11:56+0300
2021-12-28T11:56+0300
dünya
almanya
köpek
kadın
ısırma
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Almanya’nın batısındaki Thuringia eyaletinde köpeklerin nasıl eğitilmesi konusunda kavgaya girişen iki kadından biri diğerini ısırdı. Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre olay, 27 yaşındaki bir kadının, 52 yaşındaki diğer bir hemcinsinin, köpeğine vurduğunu görmesiyle başladı. Bu davranış nedeniyle önce laf dalaşına giren iki kadının kavgası fiziksel bir hal aldı. O esnada yaşlı kadın daha genç olanın üstüne düştü ve dişlerini genç kadının bacağına geçirdi. Polis köpeklerin ise kavgaya karışmadığını ve öylece izlediğini aktardı. İki kadın ‘fiziksel saldırı’ suçlarından hakim karşısına çıkacak.
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almanya, köpek, kadın, ısırma

Köpek eğitimi kavgasına tutuşan iki kadından biri diğerini ısırdı

11:56 28.12.2021
© REUTERS / PETER CZIBORRAKöpek
Köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / PETER CZIBORRA
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Gazetecilik öğrencilerinin sık sık duyduğu ‘Köpeğin insanı ısırması değil insanın köpeği ısırması haberdir’ sözünde ufak bir değişiklik gerektirebilecek bir olay Almanya’da meydana geldi.
Almanya’nın batısındaki Thuringia eyaletinde köpeklerin nasıl eğitilmesi konusunda kavgaya girişen iki kadından biri diğerini ısırdı.
Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre olay, 27 yaşındaki bir kadının, 52 yaşındaki diğer bir hemcinsinin, köpeğine vurduğunu görmesiyle başladı. Bu davranış nedeniyle önce laf dalaşına giren iki kadının kavgası fiziksel bir hal aldı. O esnada yaşlı kadın daha genç olanın üstüne düştü ve dişlerini genç kadının bacağına geçirdi.
Polis köpeklerin ise kavgaya karışmadığını ve öylece izlediğini aktardı.
İki kadın ‘fiziksel saldırı’ suçlarından hakim karşısına çıkacak.
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