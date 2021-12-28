https://tr.sputniknews.com/20211228/kopek-egitimi-kavgasina-tutusan-iki-kadindan-biri-digerini-isirdi-1052183980.html

Köpek eğitimi kavgasına tutuşan iki kadından biri diğerini ısırdı

Köpek eğitimi kavgasına tutuşan iki kadından biri diğerini ısırdı

Gazetecilik öğrencilerinin sık sık duyduğu ‘Köpeğin insanı ısırması değil insanın köpeği ısırması haberdir’ sözünde ufak bir değişiklik gerektirebilecek bir... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T11:56+0300

2021-12-28T11:56+0300

2021-12-28T11:56+0300

dünya

almanya

köpek

kadın

ısırma

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Almanya’nın batısındaki Thuringia eyaletinde köpeklerin nasıl eğitilmesi konusunda kavgaya girişen iki kadından biri diğerini ısırdı. Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre olay, 27 yaşındaki bir kadının, 52 yaşındaki diğer bir hemcinsinin, köpeğine vurduğunu görmesiyle başladı. Bu davranış nedeniyle önce laf dalaşına giren iki kadının kavgası fiziksel bir hal aldı. O esnada yaşlı kadın daha genç olanın üstüne düştü ve dişlerini genç kadının bacağına geçirdi. Polis köpeklerin ise kavgaya karışmadığını ve öylece izlediğini aktardı. İki kadın ‘fiziksel saldırı’ suçlarından hakim karşısına çıkacak.

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almanya, köpek, kadın, ısırma