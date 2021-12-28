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Meclis'te 'kripto para' toplantısı
Meclis'te 'kripto para' toplantısı
TBMM'de yarın gerçekleştirilecek toplantıda kripto paralar konusunda sektörün görüş ve önerileri alınacak. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T06:04+0300
2021-12-28T06:05+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü kripto para düzenlemesinin hazır olduğunu ve kısa süre içinde Meclis'e gönderileceğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında AK Parti'den bir adım daha geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter'da kripto sektörünün önde gelen isimlerinin yer aldığı bir canlı yayına katıldı.Uzmanlarla görüşülecekElitaş, sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis'e davet ettiklerini açıkladı. Görüşmede taslak hakkında görüş ve öneriler alınacak. Yapılacak çalışmalar sonrasında düzenlemeye son şekli verilerek Meclis'e sunulacak. Kripto para yatırımcıları içerik olarak yasaklama değil vergilendirme yönünde bir düzenleme bekliyor ancak sektör temsilcilerinin edindiği bilgilere göre oldukça kısıtlayıcı sistem üzerinde durulduğu belirtiliyor.Paranın çıkışına kısıtlamaSözcü'nün taslağı gören kaynaklardan aktardığına göre, paranın yurtdışına çıkışını kısıtlayıcı bazı düzenlemeler yer alırken, vergilendirmeye dair ise herhangi bir madde bulunmuyor. Kripto varlıkların vergilendirilmesi yatırımcıları korkutsa da; piyasa temsilcileri vergiyi, kripto yatırımların kitlelere yayılmasında ve legal bir sistem oluşmasında önemli görüyor. Çarşamba günü sektör temsilcileri ile Meclis'te yapılacak görüşme sonrası söz konusu düzenlemenin taslağı daha netleşecek.Şüpheli görülen para işlemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yetki verileceği belirtiliyor.Düzenlemede ayrıca ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı yer alacak. Kripto varlık şirketlerinin sermaye piyasası kurumu gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.
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meclis, kripto para

Meclis'te 'kripto para' toplantısı

06:04 28.12.2021 (güncellendi: 06:05 28.12.2021)
© REUTERS / Dado RuvicKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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TBMM'de yarın gerçekleştirilecek toplantıda kripto paralar konusunda sektörün görüş ve önerileri alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü kripto para düzenlemesinin hazır olduğunu ve kısa süre içinde Meclis'e gönderileceğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında AK Parti'den bir adım daha geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter'da kripto sektörünün önde gelen isimlerinin yer aldığı bir canlı yayına katıldı.

Uzmanlarla görüşülecek

Elitaş, sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis'e davet ettiklerini açıkladı. Görüşmede taslak hakkında görüş ve öneriler alınacak. Yapılacak çalışmalar sonrasında düzenlemeye son şekli verilerek Meclis'e sunulacak. Kripto para yatırımcıları içerik olarak yasaklama değil vergilendirme yönünde bir düzenleme bekliyor ancak sektör temsilcilerinin edindiği bilgilere göre oldukça kısıtlayıcı sistem üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Paranın çıkışına kısıtlama

Sözcü'nün taslağı gören kaynaklardan aktardığına göre, paranın yurtdışına çıkışını kısıtlayıcı bazı düzenlemeler yer alırken, vergilendirmeye dair ise herhangi bir madde bulunmuyor. Kripto varlıkların vergilendirilmesi yatırımcıları korkutsa da; piyasa temsilcileri vergiyi, kripto yatırımların kitlelere yayılmasında ve legal bir sistem oluşmasında önemli görüyor. Çarşamba günü sektör temsilcileri ile Meclis'te yapılacak görüşme sonrası söz konusu düzenlemenin taslağı daha netleşecek.
Şüpheli görülen para işlemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yetki verileceği belirtiliyor.
Düzenlemede ayrıca ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı yer alacak. Kripto varlık şirketlerinin sermaye piyasası kurumu gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.
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