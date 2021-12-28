https://tr.sputniknews.com/20211228/meteorolojiden-trakya-ve-mugla-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1052203037.html

Meteoroloji'den Trakya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Trakya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın sabahtan itibaren etkisini artırmasının beklendiği ve perşembe sabah... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T22:37+0300

2021-12-28T22:37+0300

2021-12-28T22:37+0300

yaşam

muğla

edirne

afad

kırklareli

meteoroloji genel müdürlüğü

şiddetli yağış

trakya

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya kesiminde devam eden yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde perşembe sabahına kadar kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi.Açıklamada, olası ani sel ve su baskını ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Meteoroloji'den bir uyarı da Muğla için geldi. Bu akşam saatlerinden itibaren Muğla genelinde kuvvetli Sağanak Yağış beklendiği belirtilerek sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Meteoroloji'nin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter'dan uyarıda bulunarak kuvvetli yağışın neden olabileceği sel ve su baskınına karşı dikkatli olunmasını istedi.Edirne'de onlarca iş yeri su altında kaldıEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sanayi sitesinde onlarca iş yeri su altında kaldı.Uzunköprü'de öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Uzunköprü Sanayi Sitesi’nde de çok sayıda iş yeri su altında kalırken, vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

https://tr.sputniknews.com/20211227/meteoroloji-acikladi-yilbasinda-hava-nasil-olacak-1052145913.html

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muğla, edirne, afad, kırklareli, meteoroloji genel müdürlüğü, şiddetli yağış, trakya