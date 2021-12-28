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Putin: Sputnik V, Omicron'u etkisiz hale getiriyor, koruma seviyesi klinik çalışmalarda netleşecek
Putin: Sputnik V, Omicron'u etkisiz hale getiriyor, koruma seviyesi klinik çalışmalarda netleşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen Sputnik V aşısının koronavirüsün Omicron varyantı karşısında yüksek düzeyde etkili olduğunu... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T16:48+0300
2021-12-28T16:48+0300
koronavirüs
rusya
vladimir putin
kovid-19
sputnik v
varyant
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
omicron
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Rusya Devlet Başkanı Putin, eski Sovyet ülkelerinden oluşan Bağımsız Devletler Topluluğu liderleri ile St. Petersburg’da gerçekleştirdiği gayri resmi toplantı sırasında, “(Sputnik V aşısının geliştiricisi) Gamaleya Enstitüsü’nün yöneticisi ile görüştüm, bir araştırma yapmışlar: buna göre Sputnik V yeni Omicron varyantını kesinlikle etkisiz hale getiriyor” dedi.“Sputnik V (Omicron varyantı karşısında) yaklaşık yüzde 90 civarında koruma sağlıyor” diye devam eden Putin, Rus aşısının şu an dünyanın pek çok ülkesinde yayılan bu varyanta karşı tam olarak hangi seviyede etkili olduğu sorusunun yanıtının ise ancak klinik çalışmaların sonucunda verebileceğini kaydetti.Bunun yanında Putin, Sputnik V aşısının omicron varyantını etkisiz hale getiriyor oluşunun ‘yüzde 100 kesin bir bilgi olduğunu’ sözlerine ekledi.Türkiye’nin de acil kullanım izni verdiği Sputnik V, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen bir yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında, koronavirüs ile savaşabilmesini sağlıyor.Etki oranı yüzde 97.6 olarak ölçülen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.
https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-saglik-bakani-murasko-sputnik-v-asisi-omicronu-etkisiz-hale-getiriyor-1051879526.html
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rusya, vladimir putin, kovid-19, sputnik v, varyant, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, omicron

Putin: Sputnik V, Omicron'u etkisiz hale getiriyor, koruma seviyesi klinik çalışmalarda netleşecek

16:48 28.12.2021
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen Sputnik V aşısının koronavirüsün Omicron varyantı karşısında yüksek düzeyde etkili olduğunu söyledi. Putin, Rus aşısının Omicron’a karşı hangi seviyede etkili olduğununsa araştırmaların ikinci aşaması olacak klinik çalışmalarda belirleneceğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, eski Sovyet ülkelerinden oluşan Bağımsız Devletler Topluluğu liderleri ile St. Petersburg’da gerçekleştirdiği gayri resmi toplantı sırasında, “(Sputnik V aşısının geliştiricisi) Gamaleya Enstitüsü’nün yöneticisi ile görüştüm, bir araştırma yapmışlar: buna göre Sputnik V yeni Omicron varyantını kesinlikle etkisiz hale getiriyor” dedi.
“Sputnik V (Omicron varyantı karşısında) yaklaşık yüzde 90 civarında koruma sağlıyor” diye devam eden Putin, Rus aşısının şu an dünyanın pek çok ülkesinde yayılan bu varyanta karşı tam olarak hangi seviyede etkili olduğu sorusunun yanıtının ise ancak klinik çalışmaların sonucunda verebileceğini kaydetti.
Bunun yanında Putin, Sputnik V aşısının omicron varyantını etkisiz hale getiriyor oluşunun ‘yüzde 100 kesin bir bilgi olduğunu’ sözlerine ekledi.
Türkiye’nin de acil kullanım izni verdiği Sputnik V, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen bir yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.
Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında, koronavirüs ile savaşabilmesini sağlıyor.
Etki oranı yüzde 97.6 olarak ölçülen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik V aşısı Omicron'u etkisiz hale getiriyor
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