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https://tr.sputniknews.com/20211228/sabanozu-belediye-baskani-ilcemizde-mercimegin-kilosu-3-farkli-markette-12-22-ve-43-tl-1052201744.html
Şabanözü Belediye Başkanı: İlçemizde mercimeğin kilosu 3 farklı markette 12, 22 ve 43 TL
Şabanözü Belediye Başkanı: İlçemizde mercimeğin kilosu 3 farklı markette 12, 22 ve 43 TL
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde, marketlerde gıda fiyatlarıyla ilgili denetime katılan Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, "İlçemizde mercimeğin kilosu 3... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T22:25+0300
2021-12-28T22:25+0300
market
fahiş fiyat
türkiye
çankırı
denetim
mercimek
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Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, zabıta ekipleriyle beraber marketlerde denetimde bulundu. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerindeki etiket fiyatlarını inceleyen ekipler, fiyatlara ilişkin rapor hazırladı.Denetim kapsamında işletmeciler ve market müdürleriyle de bir araya gelen Özcan, etiket fiyatlarına ilişkin uyarılarda bulundu.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Faik Özcan, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sizlerden ricam, alışverişlerinizi yaparken tüm marketlerin fiyatlarını kontrol etmeniz. Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse ilçemizde mercimeğin kilosu 3 farklı markette 12, 22 ve 43 TL olarak fiyat etiketine yansımakta ve birçok üründe marketler arasında fiyat farkları bu şekilde devam etmektedir. Bizler Şabanözü Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri tek tek değerlendirerek, düzenli olarak marketlerde denetimi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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market, fahiş fiyat, çankırı, denetim, mercimek

Şabanözü Belediye Başkanı: İlçemizde mercimeğin kilosu 3 farklı markette 12, 22 ve 43 TL

22:25 28.12.2021
© DHAMarket denetim,
Market denetim, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© DHA
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde, marketlerde gıda fiyatlarıyla ilgili denetime katılan Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, "İlçemizde mercimeğin kilosu 3 farklı markette 12, 22 ve 43 TL olarak fiyat etiketine yansımakta ve birçok üründe marketler arasında fiyat farkları bu şekilde devam etmektedir" dedi.
Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, zabıta ekipleriyle beraber marketlerde denetimde bulundu.
Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerindeki etiket fiyatlarını inceleyen ekipler, fiyatlara ilişkin rapor hazırladı.
Denetim kapsamında işletmeciler ve market müdürleriyle de bir araya gelen Özcan, etiket fiyatlarına ilişkin uyarılarda bulundu.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Faik Özcan, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sizlerden ricam, alışverişlerinizi yaparken tüm marketlerin fiyatlarını kontrol etmeniz. Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse ilçemizde mercimeğin kilosu 3 farklı markette 12, 22 ve 43 TL olarak fiyat etiketine yansımakta ve birçok üründe marketler arasında fiyat farkları bu şekilde devam etmektedir. Bizler Şabanözü Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri tek tek değerlendirerek, düzenli olarak marketlerde denetimi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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