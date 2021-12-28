https://tr.sputniknews.com/20211228/squid-gamein-yaraticisi-3-sezon-icin-netflixle-gorusmeye-basladiklarini-duyurdu-1052191503.html
Squid Game'in yaratıcısı, 3. sezon için Netflix'le görüşmeye başladıklarını duyurdu
Squid Game'in yaratıcısı, 3. sezon için Netflix'le görüşmeye başladıklarını duyurdu
Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 3. sezonu için Netflix'le görüşmeye başladıklarını açıkladı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T15:46+0300
2021-12-28T15:46+0300
2021-12-28T15:56+0300
yaşam
netflix
film
dizi
açıklama
netflix türkiye
görüşme
squid game
hwang dong-hyuk
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Netflix'te yayınlanmasının ardından dünya çapında üne kavuşan Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, ilk kez olası bir 3. sezondan bahsetti.Variety'ye demeç veren Hwang, 2. sezonu çekilmeyen dizi için Netflix'le 3. sezon görüşmelerine başlandığını söyleyerek, "Bunu düşünmek bile oldukça yorucu" dedi.Hwang, “2. ve 3. sezon için Netflix'le görüşmelerimiz var. Yakında bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.Güney Koreli yapımcı, “Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkındayız. Bu yüzden hepimiz gelecek sezonun oluşturulması hakkında olumlu düşünmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.Öte yandan Hwang, daha önce ikinci sezondan bahsetmiş ve dizinin içeriğine dair biraz daha ayrıntı vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/squid-gamein-yaraticisindan-alec-baldwin-yorumu-hayatimda-hic-gercek-mermi-gormedim-1050689023.html
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Squid Game'in yaratıcısı, 3. sezon için Netflix'le görüşmeye başladıklarını duyurdu
15:46 28.12.2021 (güncellendi: 15:56 28.12.2021)
Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 3. sezonu için Netflix'le görüşmeye başladıklarını açıkladı.
Netflix'te yayınlanmasının ardından dünya çapında üne kavuşan Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, ilk kez olası bir 3. sezondan bahsetti.
Variety'ye demeç veren Hwang, 2. sezonu çekilmeyen dizi için Netflix'le 3. sezon görüşmelerine başlandığını söyleyerek, "Bunu düşünmek bile oldukça yorucu" dedi.
Hwang, “2. ve 3. sezon için Netflix'le görüşmelerimiz var. Yakında bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.
Güney Koreli yapımcı, “Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkındayız. Bu yüzden hepimiz gelecek sezonun oluşturulması hakkında olumlu düşünmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
Öte yandan Hwang, daha önce ikinci sezondan bahsetmiş ve dizinin içeriğine dair biraz daha ayrıntı vermişti.