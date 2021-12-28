https://tr.sputniknews.com/20211228/squid-gamein-yaraticisi-3-sezon-icin-netflixle-gorusmeye-basladiklarini-duyurdu-1052191503.html

Squid Game'in yaratıcısı, 3. sezon için Netflix'le görüşmeye başladıklarını duyurdu

Squid Game'in yaratıcısı, 3. sezon için Netflix'le görüşmeye başladıklarını duyurdu

Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 3. sezonu için Netflix'le görüşmeye başladıklarını açıkladı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T15:46+0300

2021-12-28T15:46+0300

2021-12-28T15:56+0300

yaşam

netflix

film

dizi

açıklama

netflix türkiye

görüşme

squid game

hwang dong-hyuk

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Netflix'te yayınlanmasının ardından dünya çapında üne kavuşan Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, ilk kez olası bir 3. sezondan bahsetti.Variety'ye demeç veren Hwang, 2. sezonu çekilmeyen dizi için Netflix'le 3. sezon görüşmelerine başlandığını söyleyerek, "Bunu düşünmek bile oldukça yorucu" dedi.Hwang, “2. ve 3. sezon için Netflix'le görüşmelerimiz var. Yakında bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.Güney Koreli yapımcı, “Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkındayız. Bu yüzden hepimiz gelecek sezonun oluşturulması hakkında olumlu düşünmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.Öte yandan Hwang, daha önce ikinci sezondan bahsetmiş ve dizinin içeriğine dair biraz daha ayrıntı vermişti.

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