https://tr.sputniknews.com/20211228/tesk-baskani-palandoken-jet-hiziyla-zam-yapanlar-ayni-hizda-indirim-yapmali--1052179338.html

TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı

TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, tüm ürün gruplarında zam yapan marketlere aynı hızla indirim yapmaları... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T08:05+0300

2021-12-28T08:05+0300

2021-12-28T08:05+0300

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tesk

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palandöken

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Sabah gazetesinden Hazal Ateş imzalı habere göre, fahiş fiyatlara 4 katına kadar cezanın caydırıcı olmadığını belirten Palandöken, "Ekonomi üzerinde fırsatçılık yapılmasına izin verilmemeli. Vatandaş indirim bekliyor, bakıyorsunuz sudan zeytine, peynirden peçeteye her üründe yüzde 15-25'e varan zamlar yapılıyor. Denetimler artırılmalı, fırsatçılığın cezası ağır olmalı" diye konuştu."Dövizde küçücük bir dalgalanma olduğunda bunu bahane edip..."Döviz kurundaki düşüşün ardından iş dünyası, meslek örgütleri fiyatların indirilmesi çağrılarını sürdürürken TESK Başkanı Palandöken vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılığa müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Palandöken, "Dövizde küçücük bir dalgalanma olduğunda bunu bahane edip fiyatları artırıyorlar. Tüm ürün gruplarında zam yapılıyor. Kurdaki gerileme bayağı hissedildi. Ancak beklenen indirimler hala yapılmıyor. Yılbaşı bahanesiyle fiyatlar daha da artıyor. Artık etiketler değişmeli fiyatlar normale dönmeli. Fiyatların aynı kalması da zam sayılır. Piyasaya bakıyoruz hâlâ sudan peynire birçok ürüne zam devam ediyor. Bu kabil edilebilir bir durum değil. Cezalar caydırıcılığını kaybetmiş durumda. Enflasyonu yükselten, piyasada güveni azaltan bu fırsatçılara göz açtırılmamalı" değerlendirmesini yaptı."Doğalgaz, elektrikte de indirim olmalı"Fiyatların düşmesi için girdi maliyetlerinin de düşmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Doğalgaz, elektrikte de indirim olmalı. Gerekirse devlet kısa süre sübvanse edecek. Böyle bir uygulama piyasaya güven sağlayacak" yorumunu yaptı.

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tesk, bendevi palandöken, fiyat, palandöken