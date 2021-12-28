TESK'ten EYT'liler için sağlık hizmeti talebi

"Emekli olmak için sigortalılık süresini dolduran ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirip yaş haddinden bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Bu yüzden çok sayıda esnafımız ile aileleri mağduriyet yaşıyor. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere emekli olma koşullarını sağlayan ancak yaşa takılanların sağlık hizmetinden faydalanabilmesinin önü açılmalıdır. Emeklilikte sosyal devlet ilkesi esas alınarak, devlet baba evladına sahip çıkmalıdır. Emeklilikte yaşı beklerken çalışmayanlardan sağlık primi alınmamalı, onların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmeleri sağlanmalıdır. Yaşı beklerken çalışanlardan ise sağlık primi alınmalıdır. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımıza sadece yatarak tedavilerinde değil, rapora dayanan hastalık ve ayakta tedavilerinde de geçici iş göremezlik ödeneği verilmelidir."