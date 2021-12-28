https://tr.sputniknews.com/20211228/turkiyede-son-24-saatte-32-bin-176-vaka-tespit-edildi--1052199559.html

Günlük koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 30 bini aştı

Günlük koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 30 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 176 vaka tespit edilirken, 184 can kaybı yaşandı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T20:16+0300

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korona

vaka

son dakika

fahrettin koca

omicron

koronavirüs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son duruma ilişkin Twitter hesabından "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız" açıklamasını yaptı.

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2021

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korona, vaka, son dakika, fahrettin koca, omicron