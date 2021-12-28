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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211228/yatirim-uzmani-altin-dovize-endeksli-mevduata-donusen-miktar-toplam-doviz-hesaplarinin-yuzde-15i-1052201412.html
Yatırım uzmanı Altın: Dövize endeksli mevduata dönüşen miktar toplam döviz hesaplarının yüzde 1.5'i
Yatırım uzmanı Altın: Dövize endeksli mevduata dönüşen miktar toplam döviz hesaplarının yüzde 1.5'i
Acar Menkul Araştırma Müdürü Onur Altın, "Doların düşüşünde uygulanan politika Merkez Bankası’nın kendi rakamlarında açıkça görülüyor. Şu ana kadar yeni divöze... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T21:50+0300
2021-12-28T21:50+0300
akşam postasi
dolar
döviz
türk lirası
kur
acar menkul
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Yatırım uzmanı Onur Altın: “Dövize endeksli mevduata dönüşen miktar toplam döviz hesaplarının yüzde 1.5’i”
Yatırım uzmanı Onur Altın: “Dövize endeksli mevduata dönüşen miktar toplam döviz hesaplarının yüzde 1.5’i”
Acar Menkul Araştırma Müdürü Onur Altın, döviz kurlarında son dönemde yaşanan çalkantıyı ve piyasadaki son gelişmeleri, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na yorumladı.Altın, "20-21 Aralık'ta yaklaşık 7 milyar dolarlık kamu bankaları aracılığıyla satış gerçekleştirildi demiştik ve aynı zamanda 1-21 Aralık arasında 17 milyar dolarlık satış gözüküyor. Bakan Nebati Bey olayın öyle olmadığını iddia etti ama Merkez Bankası'nın kendi sitesinden aldığımız rakamlarda görebiliyoruz. Sayın bakanın sözlerinin yanlış olduğu ifade edebilirim. BDDK’nın verilerin göre 20 Aralık günü vatandaşların bankalarda tuttuğu para 259.6 milyar dolar iken 22 Aralık’ta 261.6 milyar dolara çıkıyor. 2 gün geçmesine rağmen vatandaşlar 2 milyar dolarlık alım yapmışlar" ifadelerini kullandı.'Piyasada yabancı yok'Altın, şöyle devam etti: "23 Aralık’ta da 400 milyon dolarlık satış yapıldığını görüyoruz ama talebin net şekilde kesilmediğini, vatandaşların hala döviz yatırımlarına devam ettiğini görüyoruz. 38 milyar liralık kur korumalı döviz TL mevduat fonuna geçtiğini ifade etti bakan ve doğrudur. 3.2 milyar dolar, döviz mevduat hesaplarının yüzde 1.5’una denk geliyor. Yüzde 1.5’luk dönüşüm olmuş olsa bile döviz talebini kesmeyecektir. Henüz işin başındayız belki ileride talep kesilmesi söz konusu olabilir. Noel tatilinden dolayı yabancıların işlemleri yok denilebilecek kadar az. Piyasada yabancı yokken piyasa fiyatları bu şekilde oluşmuş durumda."'Ocak sonrası volatilite artacak'Önümüzdeki süreçte kurun yukarı yönlü hareket eğiliminin sürmesini beklediğini belirten Altın, "Dolar/TL konusundaki görüşlerim değişmedi çünkü önümüzdeki döneme ilişkin kurun yukarı yönlü hareket eğilimin devam etmesini bekliyorum. AB 16 yıllık tahvil faizleri 1.46 seviyesinde, dolar endeksine baktığımız zaman 96.20'lerde yatay eğilimde olduğunu görüyoruz bu dönemlerde. 7-15 Ocak sonrası yabancıların piyasaya girmesiyle birlikte dövizde volatilite artacaktır ve kurda da yukarı yönlü hareket eğilimleri başlayacaktır" diye konuştu.
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dolar, döviz, türk lirası, kur, acar menkul, onur altın, аудио

Yatırım uzmanı Altın: Dövize endeksli mevduata dönüşen miktar toplam döviz hesaplarının yüzde 1.5'i

21:50 28.12.2021
AKŞAM POSTASI
Yatırım uzmanı Onur Altın: “Dövize endeksli mevduata dönüşen miktar toplam döviz hesaplarının yüzde 1.5’i”
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Acar Menkul Araştırma Müdürü Onur Altın, "Doların düşüşünde uygulanan politika Merkez Bankası’nın kendi rakamlarında açıkça görülüyor. Şu ana kadar yeni divöze endeksli mevduat sistemine aktarılan mikyar 3.2 milyar dolar. Bu da döviz hesaplarının yüzde 1.5’ine denk geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Acar Menkul Araştırma Müdürü Onur Altın, döviz kurlarında son dönemde yaşanan çalkantıyı ve piyasadaki son gelişmeleri, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na yorumladı.
Altın, "20-21 Aralık'ta yaklaşık 7 milyar dolarlık kamu bankaları aracılığıyla satış gerçekleştirildi demiştik ve aynı zamanda 1-21 Aralık arasında 17 milyar dolarlık satış gözüküyor. Bakan Nebati Bey olayın öyle olmadığını iddia etti ama Merkez Bankası'nın kendi sitesinden aldığımız rakamlarda görebiliyoruz. Sayın bakanın sözlerinin yanlış olduğu ifade edebilirim. BDDK’nın verilerin göre 20 Aralık günü vatandaşların bankalarda tuttuğu para 259.6 milyar dolar iken 22 Aralık’ta 261.6 milyar dolara çıkıyor. 2 gün geçmesine rağmen vatandaşlar 2 milyar dolarlık alım yapmışlar" ifadelerini kullandı.

'Piyasada yabancı yok'

Altın, şöyle devam etti: "23 Aralık’ta da 400 milyon dolarlık satış yapıldığını görüyoruz ama talebin net şekilde kesilmediğini, vatandaşların hala döviz yatırımlarına devam ettiğini görüyoruz. 38 milyar liralık kur korumalı döviz TL mevduat fonuna geçtiğini ifade etti bakan ve doğrudur. 3.2 milyar dolar, döviz mevduat hesaplarının yüzde 1.5’una denk geliyor. Yüzde 1.5’luk dönüşüm olmuş olsa bile döviz talebini kesmeyecektir. Henüz işin başındayız belki ileride talep kesilmesi söz konusu olabilir. Noel tatilinden dolayı yabancıların işlemleri yok denilebilecek kadar az. Piyasada yabancı yokken piyasa fiyatları bu şekilde oluşmuş durumda."

'Ocak sonrası volatilite artacak'

Önümüzdeki süreçte kurun yukarı yönlü hareket eğiliminin sürmesini beklediğini belirten Altın, "Dolar/TL konusundaki görüşlerim değişmedi çünkü önümüzdeki döneme ilişkin kurun yukarı yönlü hareket eğilimin devam etmesini bekliyorum. AB 16 yıllık tahvil faizleri 1.46 seviyesinde, dolar endeksine baktığımız zaman 96.20'lerde yatay eğilimde olduğunu görüyoruz bu dönemlerde. 7-15 Ocak sonrası yabancıların piyasaya girmesiyle birlikte dövizde volatilite artacaktır ve kurda da yukarı yönlü hareket eğilimleri başlayacaktır" diye konuştu.
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