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https://tr.sputniknews.com/20211228/zonguldakta-hasta-yakini-2-doktoru-darp-etti-ameliyata-neden-erken-alinmadi-1052205319.html
Zonguldak'ta hasta yakını 2 doktoru darp etti: 'Ameliyata neden erken alınmadı'
Zonguldak'ta hasta yakını 2 doktoru darp etti: 'Ameliyata neden erken alınmadı'
Zonguldak'ta, yakınının ameliyata erken alınmadığını öne süren H.B., doktorlar Deniz Baklacı ve Ergin Bilgin'e saldırdı. Darp raporu alan iki doktorun... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T23:42+0300
2021-12-28T23:42+0300
türkiye
zonguldak
ameliyat
doktor
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana gelen olaydai H.B., Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı'nda ameliyat olacak yakının bekletilmesine tepki gösterdi. DHA'nın haberine göre H.B., serviste bulunan Dr. Deniz Baklacı ve Dr. Ergin Bilgin'e saldırdı. Doktorların yüzlerinde ve kollarında çizik ve yaralanmalar meydana gelirken, H.B. ise güvenlik görevlilerince polise teslim edildi. H.B. gözaltına alınırken, doktorlar Baklacı ve Bilgin, darp raporu almalarının ardından Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.Rektörden açıklamaZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yaptığı yazılı açıklamada iki doktora yapılan saldırıyı kınayarak, "Üniversite Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında görevli değerli hocalarımız Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı, görevlerini yerine getirirken bir hasta yakını tarafından saldırıya maruz kalmıştır. Saldırıyı esefle kınıyor, hocalarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
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zonguldak, ameliyat, doktor

Zonguldak'ta hasta yakını 2 doktoru darp etti: 'Ameliyata neden erken alınmadı'

23:42 28.12.2021
Zonguldak'ta hasta yakını 2 doktoru darp etti: 'Ameliyata neden erken alınmadı'
Zonguldak'ta hasta yakını 2 doktoru darp etti: 'Ameliyata neden erken alınmadı' - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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Zonguldak'ta, yakınının ameliyata erken alınmadığını öne süren H.B., doktorlar Deniz Baklacı ve Ergin Bilgin'e saldırdı. Darp raporu alan iki doktorun şikayetçi olduğu H.B., gözaltına alındı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana gelen olaydai H.B., Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı'nda ameliyat olacak yakının bekletilmesine tepki gösterdi.
DHA'nın haberine göre H.B., serviste bulunan Dr. Deniz Baklacı ve Dr. Ergin Bilgin'e saldırdı. Doktorların yüzlerinde ve kollarında çizik ve yaralanmalar meydana gelirken, H.B. ise güvenlik görevlilerince polise teslim edildi. H.B. gözaltına alınırken, doktorlar Baklacı ve Bilgin, darp raporu almalarının ardından Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.
Rektörden açıklama
ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yaptığı yazılı açıklamada iki doktora yapılan saldırıyı kınayarak, "Üniversite Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında görevli değerli hocalarımız Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı, görevlerini yerine getirirken bir hasta yakını tarafından saldırıya maruz kalmıştır. Saldırıyı esefle kınıyor, hocalarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
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