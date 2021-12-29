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https://tr.sputniknews.com/20211229/abdulkadir-selvi-anlatti-kilicdaroglu-abdullah-gulu-neden-devre-disina-itti-1052217717.html
Abdulkadir Selvi anlattı: Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü neden devre dışına itti
Abdulkadir Selvi anlattı: Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü neden devre dışına itti
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2018 seçimlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ortak aday olarak belirlenen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T12:33+0300
2021-12-29T12:33+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
abdullah gül
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Selvi bugünkü yazısında, Abdullah Gül'ün artık aday olması için koşulların tamamen değiştiğini ve bu kez Kılıçdaroğlu'nun böyle bir adaylığı istemeyeceğini aktardı.Selvi 4 madde olarak sıraladığı nedenlerini şöyle anlattı:"1. Abdullah Gül gündemden düştü. Şu ana kadar Türkiye’nin gündemindeki hiçbir konuda kendisini alternatif haline getirecek bir çıkış yapamadı. Aslında Abdullah Gül, kendini alternatif olmaktan çıkaralı çok oldu. Ama birileri hâlâ anlamamakta ısrarlı.2. Daha önemlisi ise yerel seçimlerle birlikte muhalefet, Erdoğan karşısında, Abdullah Gül’e göre daha popüler, halk desteği daha güçlü siyasi figürlere kavuştu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu kast ediyorum.3. Muhalif seçmende ilk kez kazanma duygusu oluştu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri varken, Kılıçdaroğlu varlığını ortaya koysa dahi CHP’yi Abdullah Gül ismine ikna edemez. Muhalif taban isyan eder. Özgür Özel’in, “Atatürk görseydi, ‘Benim adayım’ derdi” tarifi Abdullah Gül’ü kapsamıyor.4. Roller değişti. Bu kez Kılıçdaroğlu, kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Abdullah Gül’ü başta Kılıçdaroğlu istemez. Gül’ü kendisine neden alternatif haline getirsin ki?"2018 seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ortak aday olarak istediğini hatırlatan Selvi, "2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını istemiş, 'Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmayı' hedeflemişti. Abdullah Gül’ü aday göstererek Erdoğan’ı devirmeyi planlamıştı. Gül de çok istekliydi. Ama olmadı. Meral Akşener’in çıkışı, Gül planının çöpe atılmasına neden oldu" dedi.Selvi şöyle devam etti:Abdullah Gül isminin ısıtılıp tekrar sorulmasının nedeni ise, Kılıçdaroğlu’nun çizdiği cumhurbaşkanı adayı profili oldu. Kılıçdaroğlu, “Adayın devleti tanıması, bilmesi lazım” deyince, akla Abdullah Gül’ü getirdi.Ancak Kılıçdaroğlu verdiği yanıtla Gül seçeneğini ortadan kaldırdı. Hatta çok planlı bir şekilde Abdullah Gül faktörünü denklem dışına çıkardı.2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını istemiş, “Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmayı” hedeflemişti. Abdullah Gül’ü aday göstererek Erdoğan’ı devirmeyi planlamıştı. Gül de çok istekliydi. Ama olmadı. Meral Akşener’in çıkışı, Gül planının çöpe atılmasına neden oldu.
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kemal kılıçdaroğlu, abdullah gül

Abdulkadir Selvi anlattı: Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü neden devre dışına itti

12:33 29.12.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2018 seçimlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ortak aday olarak belirlenen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çıkışı sonucunda aday gösterilmekten vazgeçildiğini söyledi.
Selvi bugünkü yazısında, Abdullah Gül'ün artık aday olması için koşulların tamamen değiştiğini ve bu kez Kılıçdaroğlu'nun böyle bir adaylığı istemeyeceğini aktardı.
Selvi 4 madde olarak sıraladığı nedenlerini şöyle anlattı:
"1. Abdullah Gül gündemden düştü. Şu ana kadar Türkiye’nin gündemindeki hiçbir konuda kendisini alternatif haline getirecek bir çıkış yapamadı. Aslında Abdullah Gül, kendini alternatif olmaktan çıkaralı çok oldu. Ama birileri hâlâ anlamamakta ısrarlı.
2. Daha önemlisi ise yerel seçimlerle birlikte muhalefet, Erdoğan karşısında, Abdullah Gül’e göre daha popüler, halk desteği daha güçlü siyasi figürlere kavuştu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu kast ediyorum.
3. Muhalif seçmende ilk kez kazanma duygusu oluştu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri varken, Kılıçdaroğlu varlığını ortaya koysa dahi CHP’yi Abdullah Gül ismine ikna edemez. Muhalif taban isyan eder. Özgür Özel’in, “Atatürk görseydi, ‘Benim adayım’ derdi” tarifi Abdullah Gül’ü kapsamıyor.
4. Roller değişti. Bu kez Kılıçdaroğlu, kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Abdullah Gül’ü başta Kılıçdaroğlu istemez. Gül’ü kendisine neden alternatif haline getirsin ki?"
2018 seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ortak aday olarak istediğini hatırlatan Selvi, "2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını istemiş, 'Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmayı' hedeflemişti. Abdullah Gül’ü aday göstererek Erdoğan’ı devirmeyi planlamıştı. Gül de çok istekliydi. Ama olmadı. Meral Akşener’in çıkışı, Gül planının çöpe atılmasına neden oldu" dedi.
Selvi şöyle devam etti:
Abdullah Gül isminin ısıtılıp tekrar sorulmasının nedeni ise, Kılıçdaroğlu’nun çizdiği cumhurbaşkanı adayı profili oldu. Kılıçdaroğlu, “Adayın devleti tanıması, bilmesi lazım” deyince, akla Abdullah Gül’ü getirdi.
Ancak Kılıçdaroğlu verdiği yanıtla Gül seçeneğini ortadan kaldırdı. Hatta çok planlı bir şekilde Abdullah Gül faktörünü denklem dışına çıkardı.
2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını istemiş, “Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmayı” hedeflemişti. Abdullah Gül’ü aday göstererek Erdoğan’ı devirmeyi planlamıştı. Gül de çok istekliydi. Ama olmadı. Meral Akşener’in çıkışı, Gül planının çöpe atılmasına neden oldu.
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