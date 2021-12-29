https://tr.sputniknews.com/20211229/asi-olmayan-radyoloji-teknikeri-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1052235223.html

Aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüsten hayatını kaybetti

Denizli'de Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hasan Kurban, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T20:05+0300

2021-12-29T20:05+0300

2021-12-29T20:05+0300

koronavirüs

ölüm

dha

türkiye’de kovid-19 salgını

aşı karşıtlığı

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Denizli'de Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Hasan Kurban, bir süre önce koronavirüse yakalandı.Durumu ağırlaşan Kurban, çalıştığı hastanede yoğun bakıma alındı. Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.Aşılarını yaptırmadığı ortaya çıktı Kurban'ın cenazesi Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığında toprağa verildi. Kurban'ın koronavirüs aşılarını yaptırmadığı öğrenildi.Hayatını kaybeden Hasan Kurban için Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de mesaj yayınladı.Öztürk, "Servergazi Devlet Hastanesi'nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban Kovid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

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ölüm, dha, türkiye’de kovid-19 salgını, aşı karşıtlığı