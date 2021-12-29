https://tr.sputniknews.com/20211229/belarusta-ilk-kez-omicron-varyanti-tespit-edildi-1052236269.html

Belarus'ta ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Belarus'ta ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Belarus Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omikron varyantına ilk kez rastlandığı belirtildi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T20:59+0300

2021-12-29T20:59+0300

2021-12-29T20:59+0300

koronavirüs

belarus

koronavirüs

kovid-19

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104220/16/1042201632_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_99eb96af5d7f56c1f95ffa7d03fafd99.jpg

Belarus Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omikron varyantına ilk kez rastlandığı belirtildi.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamasında, “Bugün, Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi'nden uzmanlar, hastalardan alınan testlerden 4 kişide koronavirüsün Omicron varyantı tespit etti” denildi.Bunların ülkede rastlanan ilk Omicron varyantlı vakalar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, hastalığın hastaların tümünde hafif formda seyrettiği kaydedildi.Belarus’ta salgının başlangıcından bu yana toplam 696 bin 220 Kovid-19 vakası tespit edildi, 5 bin 543 kişi hayatını kaybetti, 688 bin 890 kişi sağlığına kavuştu.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, koronavirüs, kovid-19, omicron