Belarus'ta ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Belarus Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omikron varyantına ilk kez rastlandığı belirtildi.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamasında, “Bugün, Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi'nden uzmanlar, hastalardan alınan testlerden 4 kişide koronavirüsün Omicron varyantı tespit etti” denildi.Bunların ülkede rastlanan ilk Omicron varyantlı vakalar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, hastalığın hastaların tümünde hafif formda seyrettiği kaydedildi.Belarus’ta salgının başlangıcından bu yana toplam 696 bin 220 Kovid-19 vakası tespit edildi, 5 bin 543 kişi hayatını kaybetti, 688 bin 890 kişi sağlığına kavuştu.
Belarus Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omikron varyantına ilk kez rastlandığı belirtildi.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamasında, “Bugün, Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Merkezi'nden uzmanlar, hastalardan alınan testlerden 4 kişide koronavirüsün Omicron varyantı tespit etti” denildi.
Bunların ülkede rastlanan ilk Omicron varyantlı vakalar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, hastalığın hastaların tümünde hafif formda seyrettiği kaydedildi.
Belarus’ta salgının başlangıcından bu yana toplam 696 bin 220 Kovid-19 vakası tespit edildi, 5 bin 543 kişi hayatını kaybetti, 688 bin 890 kişi sağlığına kavuştu.