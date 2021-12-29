https://tr.sputniknews.com/20211229/besiktas-baskani-cebi-tffden-hakemlerin-cezalandirilmasini-talep-ettik-1052230004.html

Beşiktaş Başkanı Çebi: TFF'den hakemlerin cezalandırılmasını talep ettik

Beşiktaş Başkanı Çebi: TFF'den hakemlerin cezalandırılmasını talep ettik

Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ziyaret sonrası, Beşiktaş’ın haklarını savunmak için gerekeni masaya vurarak değil, Beşiktaş gelenekleri... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T16:51+0300

2021-12-29T16:51+0300

2021-12-29T17:01+0300

beşiktaş

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

ahmet nur çebi

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptı.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çebi, şunları kaydetti:“Daha önce de hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak defalarca geldim. Resmi makamların kapısını çalarım, bunların düzeltilmesi gerektiğini anlatırım, gereken cezaların verilmesi gerektiğini anlatırım. Görevimin birinci aşamasını yapmaya gayret ettim. Bugün ben gelmeden evvel yapılan bir toplantı vardı. Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Hurma, Ecmel Sarıalioğlu katıldı. Ben, annemin rahatsızlığı nedeniyle katılamadım bu toplantıya. Tek istediğim şu; ben camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Ben bu kulübün başkanıyım ve siyasetini, nezaketini, bürokrasisini yürütmek zorundayım. Bunu yapmadığımın algısını doğru bulmuyorum.‘Hakem müessesinin sağlıklı gitmediğini söylemek zorundayız’Diğer kulüpler de canlarının yandığını söylüyor. Hakem müessesinin sağlıklı gitmediğini söylemek zorundayız. Ben Kulüpler Birliği Başkanı olduğum dönemde yürüttüğümüz bir projenin toplantısı vardı bugün. Türk hakemliği müessesesinin daha sağlıklı gitmesi ve sorunların ortadan kalkması adına büyük bir mücadele olduğunu biliyorum. Sezon sonunun hemen ardında Türk futbolundaki hakemlik sorununun şu anda yürütülen çalışmalarla biteceğini hissediyorum ve bunu da müjdelemek istiyoruz. Beşiktaş’ın ve diğer takımların haklarının ve hukuklarının, bu düzelme süreci gelene kadarki zaman içinde nasıl sağlanabileceğiyle ilgili konuştum. VAR hakemleriyle saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledik. Bir maçta VAR hakemi olan kişinin bir diğer maçta saha hakemi olmasının sağlıklı olmadığını biliyorum. Nasıl ki mükafat insanları teşvik ediyorsa, ceza verilmesi de bunun gerekliliğidir. Bir hakem hata yaptıysa, bunun cezasını çekmeli. Beşiktaş’a karşı yanlış yapan, hata yapan herkese ceza verilmesini talep ettim. Onlar da bu ceza müessesesi hakkında benimle hemfikirler. Bu görüşmenin meyvelerini vereceğinden çok ümitliyim. Bugüne kadar gerekli mücadeleyi bu kapıları çalarak verdiğimi herkes bilsin. Bunu doğru bir biçimde ve Beşiktaş’ın büyük zararlar görmesini engelleyerek yürütmek zorundayım. Tüm taraftarların ve Beşiktaş camiasının yeni yılını kutluyorum. Hepsine keyifli, adaletli bir yıl diliyorum. Beşiktaş olarak da başarılı bir ikinci yarı hedefliyoruz. Hakemlerle ilgili durumun da elimizi masaya vurmadan nasıl düzeleceğini anlatmaya çalıştık. Ben Beşiktaş için elimden geldiğince doğru bildiğim şekilde mücadeleye devam edeceğim.”‘Elimi masaya vurmadığım konusunu da şiddetle kınıyorum’Ahmet Nur Çebi, toplantının detaylarını söyleyemeyeceğini belirtti:‘Şampiyonluğa inanıyorum’Sezonun ikinci yarısında alınacak olan puanları zamanın göstereceğini söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğa inancının sürdüğünü de ifade ederek, “Futbol ve sonuç itibariyle önümüzdeki maçlarda puanların nasıl dağılacağını zaman gösterecek. Camiamızla, taraftarımızla, hocalarımızla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayıp kazanacağımıza inanıyorum. Biliyorum herkese garip gelebilir ama ben buna inanıyorum” dedi.‘Kurmayı düşündüğümüz yapılanmada Önder Hoca’nın başarılı olacağını düşünüyorum’Ahmet Nur Çebi, son olarak teknik direktör konusuna değindi:

https://tr.sputniknews.com/20211229/konyaspor-maci-tepkileri-suruyor-besiktas-taraftari-hakem-mete-kalkavani-savciliga-sikayet-etti-1052227027.html

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beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, ahmet nur çebi