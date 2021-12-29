https://tr.sputniknews.com/20211229/beyaz-saray-biden-ile-putin-yarin-telefon-gorusmesi-gerceklestirecek-1052236431.html

Beyaz Saray: Biden ile Putin yarın telefon görüşmesi gerçekleştirecek

Beyaz Saray: Biden ile Putin yarın telefon görüşmesi gerçekleştirecek

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T21:04+0300

2021-12-29T21:04+0300

2021-12-29T21:04+0300

dünya

abd

vladimir putin

beyaz saray

joe biden

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Beyaz Saray üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden, Rusya ile diplomatik ilişkiler de dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele almak üzere 30 Aralık Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak" ifadelerini kullandı. Horne, "Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınağına karşı ortak bir yaklaşım üzerinde istişare ve koordinasyon sağlayarak Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımızla kapsamlı bir diplomasi yürütmeye devam ediyor" dedi. Horne, Biden'ın Avrupa'daki liderlerle konuştuğunu ve Biden yönetimi yetkililerinin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile çok taraflı ilişkiler kurduğunu hatırlattı.

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abd, vladimir putin, beyaz saray, joe biden