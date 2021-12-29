Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar

Sinop’un Dikmen ilçesi Göllü köyünde bulunan göl, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Köylüler buzla kaplanan gölde bisiklet sürüp, semaver yaktı. 'Yazın inekler kışın biz sefasını sürüyoruz'Alaattin Dolma, “Burası yağmur ve kar sularıyla oluşan bir alan. Yağmurlar çok yağdığı zaman göl bayağı yükseliyor. Yağdığı müddetçe de yazın ortasında bile kurumuyor. Yazın orada inekler keyif sürüyor. Serinlemek için göle giriyorlar. Yazın inekler kışın da biz keyfini sürüyoruz. Ben böyle macerayı da seviyorum. 3 tekerlekli bisikletimi oraya götürdüm. Üstünde semaver yaktım. Arkadaşlarla gittik. Bir stres atalım dedik. Buz pateni ayakkabıları olsa onu da deneyecektik. Buz üstünde kızak yapıp bisikletle çekerek yeğeni de eğlendirdik. Bizim göl gibi keyiflisi zaten bu çevrelerde yok. Bir tehlikesi de yok. Çünkü gölün derinliği 1 metre ya var ya yoktu” dedi.
Sinop'ta soğuk hava sebebiyle Göllü köyündeki göl buz tuttu. Buzun üzerine çıkan köylüler çay demledi, bisiklete bindi.
Sinop’un Dikmen ilçesi Göllü köyünde bulunan göl, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Köylüler buzla kaplanan gölde bisiklet sürüp, semaver yaktı.
'Yazın inekler kışın biz sefasını sürüyoruz'
Alaattin Dolma, “Burası yağmur ve kar sularıyla oluşan bir alan. Yağmurlar çok yağdığı zaman göl bayağı yükseliyor. Yağdığı müddetçe de yazın ortasında bile kurumuyor. Yazın orada inekler keyif sürüyor. Serinlemek için göle giriyorlar. Yazın inekler kışın da biz keyfini sürüyoruz. Ben böyle macerayı da seviyorum. 3 tekerlekli bisikletimi oraya götürdüm. Üstünde semaver yaktım. Arkadaşlarla gittik. Bir stres atalım dedik. Buz pateni ayakkabıları olsa onu da deneyecektik. Buz üstünde kızak yapıp bisikletle çekerek yeğeni de eğlendirdik. Bizim göl gibi keyiflisi zaten bu çevrelerde yok. Bir tehlikesi de yok. Çünkü gölün derinliği 1 metre ya var ya yoktu” dedi.