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Girit'te 5.7 büyüklüğünde deprem: Mısır'da da hissedildi
Girit'te 5.7 büyüklüğünde deprem: Mısır'da da hissedildi
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Girit'e 1074 kilometre uzaklıktaki Akdeniz ülkelerinden Mısır'dan da hissedildi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T09:57+0300
2021-12-29T09:57+0300
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yunanistan
mısır
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Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Akdeniz açıklarındaki adası Girit'te 5.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Deprem sonrasında can ve mal kaybı oluşup oluşmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünün 6.1 olduğunu açıklamıştı. EMSC'ye göre, Mısırlı yetkililer depremin ülkedeki bazı şehirlerde hissedildiğini bildirdi.Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Direktörü Akis Tselentis, Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, "Depremi hissettim. Çok şükür deprem denizde meydana geldi. Bölge zaten hareketliydi. Bu büyüklükte bir deprem karada gerçekleşseydi hasara yol açabilirdi" dedi.EMSC'ye göre deprem 80 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'ne göre bu veri 42.7 kilometre olarak ölçüldü.
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yunanistan, mısır, girit, deprem

Girit'te 5.7 büyüklüğünde deprem: Mısır'da da hissedildi

09:57 29.12.2021
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
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Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Girit'e 1074 kilometre uzaklıktaki Akdeniz ülkelerinden Mısır'dan da hissedildi.
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Akdeniz açıklarındaki adası Girit'te 5.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem sonrasında can ve mal kaybı oluşup oluşmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünün 6.1 olduğunu açıklamıştı. EMSC'ye göre, Mısırlı yetkililer depremin ülkedeki bazı şehirlerde hissedildiğini bildirdi.
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Direktörü Akis Tselentis, Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, "Depremi hissettim. Çok şükür deprem denizde meydana geldi. Bölge zaten hareketliydi. Bu büyüklükte bir deprem karada gerçekleşseydi hasara yol açabilirdi" dedi.
EMSC'ye göre deprem 80 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'ne göre bu veri 42.7 kilometre olarak ölçüldü.
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