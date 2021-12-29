Girit'te 5.7 büyüklüğünde deprem: Mısır'da da hissedildi

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Akdeniz açıklarındaki adası Girit'te 5.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Deprem sonrasında can ve mal kaybı oluşup oluşmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünün 6.1 olduğunu açıklamıştı. EMSC'ye göre, Mısırlı yetkililer depremin ülkedeki bazı şehirlerde hissedildiğini bildirdi.Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Direktörü Akis Tselentis, Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, "Depremi hissettim. Çok şükür deprem denizde meydana geldi. Bölge zaten hareketliydi. Bu büyüklükte bir deprem karada gerçekleşseydi hasara yol açabilirdi" dedi.EMSC'ye göre deprem 80 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'ne göre bu veri 42.7 kilometre olarak ölçüldü.
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Girit'e 1074 kilometre uzaklıktaki Akdeniz ülkelerinden Mısır'dan da hissedildi.
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Akdeniz açıklarındaki adası Girit'te 5.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem sonrasında can ve mal kaybı oluşup oluşmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünün 6.1 olduğunu açıklamıştı. EMSC'ye göre, Mısırlı yetkililer depremin ülkedeki bazı şehirlerde hissedildiğini bildirdi.
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Direktörü Akis Tselentis, Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, "Depremi hissettim. Çok şükür deprem denizde meydana geldi. Bölge zaten hareketliydi. Bu büyüklükte bir deprem karada gerçekleşseydi hasara yol açabilirdi" dedi.
EMSC'ye göre deprem 80 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'ne göre bu veri 42.7 kilometre olarak ölçüldü.