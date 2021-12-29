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Japonya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı
Japonya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı
Japonya'da rekor kıran 'sağlıklı yaşam süresi' kadınlar için 75, erkekler için 72 yaşa ulaştı. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T10:58+0300
2021-12-29T10:58+0300
yaşam
japonya
sağlık
toplum
ölüm
yaşlı
yaşlı nüfus
yaş
süre
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Japonya Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam süresinin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Her 3 yılda bir ülke çapında yaklaşık 200 bin hane üzerinde yapılan araştırmanın 2019 yılı sonuçlarını kamuoyuna duyuran bakanlık, insanların yardım almadan sosyal bir yaşam sürdürebildikleri zaman dilimini ifade eden 'sağlıklı yaşam süresi'nin kadınlar için 75.38, erkekler için ise 72.68 yaş olduğunu açıkladı.Araştırmanın yapılmaya başlandığı 2001 yılından bu yana söz konusu sürenin hem kadınlar hem de erkekler için artmaya devam ettiği belirtildi.Eyaletlere göre Mie'deki kadınlar ve Oita'daki erkeklerin en uzun sağlıklı yaşam beklentisine sahip olduğu açıklandı. Kyoto'daki kadınlar ve Iwate'deki erkeklerin ise en kısa sağlıklı yaşam süresine sahip olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211224/alzheimer-icin-gelistirilen-ilac-als-hastaligi-tedavisinde-kullanilacak-1052078708.html
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japonya, sağlık, toplum, ölüm, yaşlı, yaşlı nüfus, yaş, süre

Japonya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı

10:58 29.12.2021
© REUTERS / ISSEi KATOJaponya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı
Japonya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / ISSEi KATO
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Japonya'da rekor kıran 'sağlıklı yaşam süresi' kadınlar için 75, erkekler için 72 yaşa ulaştı.
Japonya Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam süresinin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.
Her 3 yılda bir ülke çapında yaklaşık 200 bin hane üzerinde yapılan araştırmanın 2019 yılı sonuçlarını kamuoyuna duyuran bakanlık, insanların yardım almadan sosyal bir yaşam sürdürebildikleri zaman dilimini ifade eden 'sağlıklı yaşam süresi'nin kadınlar için 75.38, erkekler için ise 72.68 yaş olduğunu açıkladı.

Araştırmanın yapılmaya başlandığı 2001 yılından bu yana söz konusu sürenin hem kadınlar hem de erkekler için artmaya devam ettiği belirtildi.
Eyaletlere göre Mie'deki kadınlar ve Oita'daki erkeklerin en uzun sağlıklı yaşam beklentisine sahip olduğu açıklandı. Kyoto'daki kadınlar ve Iwate'deki erkeklerin ise en kısa sağlıklı yaşam süresine sahip olduğu kaydedildi.
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