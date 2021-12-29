https://tr.sputniknews.com/20211229/maradonanin-kucuk-kardesi-hugo-hayatini-kaybetti-1052213595.html
Maradona’nın kardeşi Hugo hayatını kaybetti
Maradona’nın kardeşi Hugo hayatını kaybetti
Diego Maradona’nın küçük kardeşi Hugo Maradona, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T10:40+0300
2021-12-29T10:40+0300
2021-12-29T10:48+0300
spor
italya
arjantin
diego maradona
napoli
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ev
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İtalyan futbol kulübü Napoli, Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın küçük kardeşi Hugo'nun Napoli'de 52 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.Napoli, salı günü yaptığı kısa bir açıklamada, "Hugo Maradona öldü" diyerek, İtalyan basınında eski futbolcunun kalp krizi geçirdiği yönündeki haberleri doğruladı.Açıklamada, Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis ve ekibin, 'Maradona ailesi etrafında bir araya geldiğine ve Hugo'nun ölümünün acısında birleştiğine' vurgu yapıldı.Eski bir orta saha oyuncusu olan Hugo Maradona, kalıcı olarak yerleşmek için İtalya'ya dönmeden önce Avusturya, İspanya, Arjantin ve Japonya'da da futbol oynadı. Hugo ayrıca, Napoli'de amatör kulüplerde kısa bir antrenörlük kariyeri yaptı.Politikaya da ilgi duyan ve 3 çocuğu olan Maradona, geçtiğimiz günlerde sol adayların kazandığı belediye seçimlerinde sağcı listede yer almıştı.Hugo Maradona, Napoli ile 1987 yılında sözleşme imzaladıktan sonra Ascoli'ye kiralık olarak verilmişti. Aynı yılın Eylül ayında 2 kardeş, Napoli ve Ascoli formalarıyla karşı karşıya gelmiş, Napoli maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona da Kasım 2020'de 60 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
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italya, arjantin, diego maradona, napoli, ölüm, ev, italya 1. futbol ligi (serie a)
Maradona’nın kardeşi Hugo hayatını kaybetti
10:40 29.12.2021 (güncellendi: 10:48 29.12.2021)
Diego Maradona’nın küçük kardeşi Hugo Maradona, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İtalyan futbol kulübü Napoli, Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın küçük kardeşi Hugo'nun Napoli'de 52 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Napoli, salı günü yaptığı kısa bir açıklamada, "Hugo Maradona öldü" diyerek, İtalyan basınında eski futbolcunun kalp krizi geçirdiği yönündeki haberleri doğruladı.
Açıklamada, Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis ve ekibin, 'Maradona ailesi etrafında bir araya geldiğine ve Hugo'nun ölümünün acısında birleştiğine' vurgu yapıldı.
Eski bir orta saha oyuncusu olan Hugo Maradona, kalıcı olarak yerleşmek için İtalya'ya dönmeden önce Avusturya, İspanya, Arjantin ve Japonya'da da futbol oynadı. Hugo ayrıca, Napoli'de amatör kulüplerde kısa bir antrenörlük kariyeri yaptı.
Politikaya da ilgi duyan ve 3 çocuğu olan Maradona, geçtiğimiz günlerde sol adayların kazandığı belediye seçimlerinde sağcı listede yer almıştı.
Hugo Maradona, Napoli ile 1987 yılında sözleşme imzaladıktan sonra Ascoli'ye kiralık olarak verilmişti. Aynı yılın Eylül ayında 2 kardeş, Napoli ve Ascoli formalarıyla karşı karşıya gelmiş, Napoli maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.
Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona da Kasım 2020'de 60 yaşında hayata gözlerini yummuştu.