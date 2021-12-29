https://tr.sputniknews.com/20211229/roscosmos-spektr-rg-teleskopu-her-10-gunde-bir-kara-deliklerce-yok-edilen-yildizlari-kaydediyor-1052209864.html

Roscosmos: ‘Spektr-RG’ teleskopu her 10 günde bir kara deliklerce yok edilen yıldızları kaydediyor

Roscosmos: ‘Spektr-RG’ teleskopu her 10 günde bir kara deliklerce yok edilen yıldızları kaydediyor

Rus uzay ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, uzay teleskopu Spektr-RG’nin 10 günde bir yıldızların kara delikler tarafından gelgitsel parçalanmasını... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T05:34+0300

2021-12-29T05:34+0300

2021-12-29T05:34+0300

yaşam

rusya

kara delik

yıldız

teleskop

rusya federal uzay ajansı roscosmos

spektr-rg

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), uzay teleskopu Spektr-RG’nin 10 günde bir yıldızların kara delikler tarafından gelgitsel parçalanmasını kaydettiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, “Bilim insanları ortalama olarak 10 günde bir yıldızların süper kütleli kara delikler tarafından gelgitsel parçalanmasını kayıt altına alıyor” denildi.Açıklamada ayrıca, gözlem misyonunun Rus tarafı başkanı Raşid Sunyayev’in “2021'de teleskopla yapılan gökyüzü taraması sırasında, z = 6.2 spektrumunda rekor düzeyde kırmızıya kayma ile bilinen en güçlü kuasar keşfedildi. Bu kuasar, evren yaklaşık 20 kat daha gençken de parlıyordu, ancak kütlesi o zamanlar bir milyar güneş kütlesinden daha büyük olmalıydı” sözlerine yer verildi.Bilimsel program, Kafkasya, Sayanlar (Sibirya'da) ve Türkiye'deki 6 m ve 2.5 m aynalara sahip Rus karasal optik teleskopları ve Hawaii, Palomar ve Kaliforniya'daki 10 metre çapında aynaya sahip Amerikan teleskopu yardımıyla yürütülüyor.Rus uzay teleskopu Spektr-RG, Temmuz 2019'da uzaya fırlatıldı. Almanya’nın katılımıyla geliştirilen Spectra-RG'nin amacı, dört yıl boyunca tüm gökyüzünü X-ışını aralığında yüksek çözünürlükte fotoğraflayarak evrenin bir haritasını çıkarmak.Her biri altı ay sürecek toplam sekiz harita oluşturulacak. Tüm çalışmaların birleştirilmesi sonucunda oluşturulacak en doğru harita, 2025’te yayınlanacak.Spektr-RG, Rusya’da geliştirilen X-ışını aynalı ART-XC ve Almanya'da geliştirilen eROSITA teleskoplarından oluşuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211227/rusyaya-gore-ufukta-ay-oteli-yok-1052173355.html

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rusya, kara delik, yıldız, teleskop, rusya federal uzay ajansı roscosmos, spektr-rg