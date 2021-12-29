https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-kuzey-akim-2nin-onay-surecinin-uzamasi-rusyaya-degil-avrupaya-da-zarar-veriyor-1052208013.html

Rusya: Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin uzaması, Rusya'ya değil Avrupa'ya da zarar veriyor

Rusya: Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin uzaması, Rusya'ya değil Avrupa'ya da zarar veriyor

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini devreye alma sürecinin uzamasının Rusya'ya değil, Avrupalı... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T02:07+0300

2021-12-29T02:07+0300

2021-12-29T02:07+0300

dünya

rusya

vladimir çijov

doğalgaz boru hattı

avrupa birliği

kuzey akım-2

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Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Vladimir Çijov, enerji konularının ele alındığı bir video konferans toplantısında Kuzey Akım-2'nin onay süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.Rus diplomat, "Meseleye Rusya açısından bakacak olursak, bizim için Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin ilkesel bir önemi yok. Burada Gazprom'dan değil, bir devlet olarak Rusya'dan bahsediyorum, kaldı ki devletin ve Gazprom'un tutumları aynı" ifadelerini kullandı.Sürecin uzamasından zarar görenlerin Avrupalı tüketiciler olduğunun altını çizen Çijov, zira Avrupalıların Rus gazı için daha fazla ödemek ve olayların nasıl gelişeceğini beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.Çijov, Kuzey Akım-2'nin devreye alınmasına onay verilmesi konusunun teknik değil, siyasi bir konu olduğunu da vurguladı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin ABD ve AB'li siyasetçiler tarafından pazarlık kozu olarak kullanıldığını ancak Moskova'nın projenin devreye alınmasıyla ilgili durumu dramatize etmediğini belirtmişti.Ryabkov, "Bu tür siyasetçiler, Avrupa'daki gaz fiyatlarının ne kadar olduğundan, spot gaz fiyatlarının ne kadar olacağından hiç endişe etmiyor, sırf Moskova'yı alt edebilmek için kendi çıkarlarını, müttefiklerinin çıkarlarını düşünmeden hareket ediyor" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211224/ryabkov-abd-ve-ab-kuzey-akim-2yi-pazarlik-kozu-olarak-kullaniyor-1052091983.html

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rusya, vladimir çijov, doğalgaz boru hattı, avrupa birliği, kuzey akım-2