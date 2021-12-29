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https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-kuzey-akim-2nin-onay-surecinin-uzamasi-rusyaya-degil-avrupaya-da-zarar-veriyor-1052208013.html
Rusya: Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin uzaması, Rusya'ya değil Avrupa'ya da zarar veriyor
Rusya: Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin uzaması, Rusya'ya değil Avrupa'ya da zarar veriyor
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini devreye alma sürecinin uzamasının Rusya'ya değil, Avrupalı... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T02:07+0300
2021-12-29T02:07+0300
dünya
rusya
vladimir çijov
doğalgaz boru hattı
avrupa birliği
kuzey akım-2
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Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Vladimir Çijov, enerji konularının ele alındığı bir video konferans toplantısında Kuzey Akım-2'nin onay süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.Rus diplomat, "Meseleye Rusya açısından bakacak olursak, bizim için Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin ilkesel bir önemi yok. Burada Gazprom'dan değil, bir devlet olarak Rusya'dan bahsediyorum, kaldı ki devletin ve Gazprom'un tutumları aynı" ifadelerini kullandı.Sürecin uzamasından zarar görenlerin Avrupalı tüketiciler olduğunun altını çizen Çijov, zira Avrupalıların Rus gazı için daha fazla ödemek ve olayların nasıl gelişeceğini beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.Çijov, Kuzey Akım-2'nin devreye alınmasına onay verilmesi konusunun teknik değil, siyasi bir konu olduğunu da vurguladı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin ABD ve AB'li siyasetçiler tarafından pazarlık kozu olarak kullanıldığını ancak Moskova'nın projenin devreye alınmasıyla ilgili durumu dramatize etmediğini belirtmişti.Ryabkov, "Bu tür siyasetçiler, Avrupa'daki gaz fiyatlarının ne kadar olduğundan, spot gaz fiyatlarının ne kadar olacağından hiç endişe etmiyor, sırf Moskova'yı alt edebilmek için kendi çıkarlarını, müttefiklerinin çıkarlarını düşünmeden hareket ediyor" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211224/ryabkov-abd-ve-ab-kuzey-akim-2yi-pazarlik-kozu-olarak-kullaniyor-1052091983.html
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rusya, vladimir çijov, doğalgaz boru hattı, avrupa birliği, kuzey akım-2

Rusya: Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin uzaması, Rusya'ya değil Avrupa'ya da zarar veriyor

02:07 29.12.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkeKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini devreye alma sürecinin uzamasının Rusya'ya değil, Avrupalı kullanıcılara zarar verdiğini vurguladı.
Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Vladimir Çijov, enerji konularının ele alındığı bir video konferans toplantısında Kuzey Akım-2'nin onay süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Rus diplomat, "Meseleye Rusya açısından bakacak olursak, bizim için Kuzey Akım-2'nin onay sürecinin ilkesel bir önemi yok. Burada Gazprom'dan değil, bir devlet olarak Rusya'dan bahsediyorum, kaldı ki devletin ve Gazprom'un tutumları aynı" ifadelerini kullandı.
Sürecin uzamasından zarar görenlerin Avrupalı tüketiciler olduğunun altını çizen Çijov, zira Avrupalıların Rus gazı için daha fazla ödemek ve olayların nasıl gelişeceğini beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.
Çijov, Kuzey Akım-2'nin devreye alınmasına onay verilmesi konusunun teknik değil, siyasi bir konu olduğunu da vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin ABD ve AB'li siyasetçiler tarafından pazarlık kozu olarak kullanıldığını ancak Moskova'nın projenin devreye alınmasıyla ilgili durumu dramatize etmediğini belirtmişti.
Ryabkov, "Bu tür siyasetçiler, Avrupa'daki gaz fiyatlarının ne kadar olduğundan, spot gaz fiyatlarının ne kadar olacağından hiç endişe etmiyor, sırf Moskova'yı alt edebilmek için kendi çıkarlarını, müttefiklerinin çıkarlarını düşünmeden hareket ediyor" demişti.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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