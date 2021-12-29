https://tr.sputniknews.com/20211229/rusya-saglik-bakani-78-milyondan-fazla-kisiye-asisinin-ilk-dozu-yapildi-1052208889.html

Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı

Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede 78 milyondan fazla kişiye koronavirüsün ilk aşısının yapıldığını söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T03:53+0300

2021-12-29T03:53+0300

2021-12-29T03:53+0300

koronavirüs

rusya

mihail muraşko

tatyana golikova

aşılama

koronavirüs

kovid-19

toplumsal bağışıklık

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rossiya 24 televizyonunda yaptığı açıklamada, “78 milyondan fazla Rusya vatandaşına koronavirüsün ilk dozu yapıldı” ifadelerini kullandı.Aşılamanın hastalığa karşı koymak konusundaki başlıca tedbir olduğunu belirten Muraşko, gelecek yıl pandeminin bitmesini umduğunu söyledi.Rus bakan, ülkedeki 60 yaş üstü kişilerin yüzde 67’sinin aşılandığını, yaklaşık 547 bin Kovid-19 hastasının da şu anda tedavi gördüğünü ekledi.Koronavirüsle mücadele merkezi de 24 Aralık itibarıyla ilk dozun 77 milyon 876 bin 905, 2. dozun 73 milyon 106 bin 249 kişiye yapıldığını bildirmişti.Golikova: Toplumsal bağışıklık düzeyi yüzde 61.1Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise “Aşılama sayesinde toplumsal bağışıklık oranı yüzde 61.1 seviyesine çıktı, ancak bu yeterli değil” dedi.Eylül sonundan beri en düşük günlük vaka sayısıDiğer yandan Rusya’da gün içinde 21 bin 922 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 28 Eylül’den beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 10 milyon 437 bin 152’ye yükseldi.Gün içinde hayatını kaybeden kişi sayısı 935 oldu. Toplam can kaybı 306 bin 90’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 43 bin 961 artarak 9 milyon 337 bin 447’ye ulaştı.

https://tr.sputniknews.com/20211205/putin-rusya-koronaviruse-karsi-asilamada-zorlama-degil-ikna-yolundan-ilerlemeye-calisiyor-1051464912.html

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rusya, mihail muraşko, tatyana golikova, aşılama, koronavirüs, kovid-19, toplumsal bağışıklık