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Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı
Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede 78 milyondan fazla kişiye koronavirüsün ilk aşısının yapıldığını söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T03:53+0300
2021-12-29T03:53+0300
koronavirüs
rusya
mihail muraşko
tatyana golikova
aşılama
koronavirüs
kovid-19
toplumsal bağışıklık
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rossiya 24 televizyonunda yaptığı açıklamada, “78 milyondan fazla Rusya vatandaşına koronavirüsün ilk dozu yapıldı” ifadelerini kullandı.Aşılamanın hastalığa karşı koymak konusundaki başlıca tedbir olduğunu belirten Muraşko, gelecek yıl pandeminin bitmesini umduğunu söyledi.Rus bakan, ülkedeki 60 yaş üstü kişilerin yüzde 67’sinin aşılandığını, yaklaşık 547 bin Kovid-19 hastasının da şu anda tedavi gördüğünü ekledi.Koronavirüsle mücadele merkezi de 24 Aralık itibarıyla ilk dozun 77 milyon 876 bin 905, 2. dozun 73 milyon 106 bin 249 kişiye yapıldığını bildirmişti.Golikova: Toplumsal bağışıklık düzeyi yüzde 61.1Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise “Aşılama sayesinde toplumsal bağışıklık oranı yüzde 61.1 seviyesine çıktı, ancak bu yeterli değil” dedi.Eylül sonundan beri en düşük günlük vaka sayısıDiğer yandan Rusya’da gün içinde 21 bin 922 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 28 Eylül’den beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 10 milyon 437 bin 152’ye yükseldi.Gün içinde hayatını kaybeden kişi sayısı 935 oldu. Toplam can kaybı 306 bin 90’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 43 bin 961 artarak 9 milyon 337 bin 447’ye ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211205/putin-rusya-koronaviruse-karsi-asilamada-zorlama-degil-ikna-yolundan-ilerlemeye-calisiyor-1051464912.html
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rusya, mihail muraşko, tatyana golikova, aşılama, koronavirüs, kovid-19, toplumsal bağışıklık

Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı

03:53 29.12.2021
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede 78 milyondan fazla kişiye koronavirüsün ilk aşısının yapıldığını söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da kolektif bağışıklık oranının yüzde 61.1’e çıktığını ifade etti.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rossiya 24 televizyonunda yaptığı açıklamada, “78 milyondan fazla Rusya vatandaşına koronavirüsün ilk dozu yapıldı” ifadelerini kullandı.
Aşılamanın hastalığa karşı koymak konusundaki başlıca tedbir olduğunu belirten Muraşko, gelecek yıl pandeminin bitmesini umduğunu söyledi.
Rus bakan, ülkedeki 60 yaş üstü kişilerin yüzde 67’sinin aşılandığını, yaklaşık 547 bin Kovid-19 hastasının da şu anda tedavi gördüğünü ekledi.
Koronavirüsle mücadele merkezi de 24 Aralık itibarıyla ilk dozun 77 milyon 876 bin 905, 2. dozun 73 milyon 106 bin 249 kişiye yapıldığını bildirmişti.

Golikova: Toplumsal bağışıklık düzeyi yüzde 61.1

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise “Aşılama sayesinde toplumsal bağışıklık oranı yüzde 61.1 seviyesine çıktı, ancak bu yeterli değil” dedi.

Eylül sonundan beri en düşük günlük vaka sayısı

Diğer yandan Rusya’da gün içinde 21 bin 922 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 28 Eylül’den beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 10 milyon 437 bin 152’ye yükseldi.
Gün içinde hayatını kaybeden kişi sayısı 935 oldu. Toplam can kaybı 306 bin 90’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 43 bin 961 artarak 9 milyon 337 bin 447’ye ulaştı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
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