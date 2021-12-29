https://tr.sputniknews.com/20211229/sokak-roportajiyla-gundem-olan-zehra-canan-gidayi-kistik-cifte-maaslilar-gelip-misafir-olsun-1052213704.html

Sokak röportajıyla gündem olan Zehra Canan: Gıdayı kıstık, çifte maaşlılar gelip misafir olsun

Sokak röportajıyla gündem olan Zehra Canan: Gıdayı kıstık, çifte maaşlılar gelip misafir olsun

Sokak röportajında yaptığı açıklamayla gündem olan 70 yaşındaki Zehra Canan, "Gıdayı kıstık, doğal gaz kullanmayı bıraktık, çifte maaşlılar gelsin, bize... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T10:38+0300

2021-12-29T10:38+0300

2021-12-29T10:38+0300

türkiye

zehra canan

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Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre, Canan, "Öteki Türkiye'yi görmek isteyen çifte maaşlılar gelsin, bize misafir olsun Bizim mutfakta çoğu zaman bulaşık olmaz, çünkü yemek pişmez, tencere kaynamaz, tabak, çatal kirlenmez" diye konuştu. Canan boş olan buzdolabını açarak “Görün bak perişanız” dedi.Canan şunları söyledi:“Ben de buzdolabını doldurmak isterim ama geçim derdi belimizi büküyor. Salçamı, yoğurdumu kendim yapıyorum. Bu gıdalar da olmazsa açız… Sağlıklı beslendiğimiz tek şey bu. Gıdayı kıstık, doğal gaz kullanmayı bıraktık. Kısıntıya gitmeden geçinmek mümkün değil. Oğlum gece yarılarına kadar su taşıyor. Elleri harap halde, aldığı asgari ücretle bize destek oluyor. Çifte maaş alanlar gelsin, bir gün bize misafir olsun, politikacılar gelsin, hayat şartlarımızı görsün. Öteki Türkiye burada, bizim evde. Bakın mutfağım tertemiz, hiç bulaşık yok. Çünkü çoğu zaman burada yemek pişmez, tencere kaynamaz, tabak, çatal kullanılmıyor, onun için bulaşık da olmuyor. Burası Mamak Natoyolu, şehrin varoşu… Ülkeyi yönetenler çektiğimiz sıkıntının farkında değil. Ördüğüm lif ve patikler için ip alamıyorum, yüzde 100 zam geldi. Ben üretmezsem ne satarım? Yok dişinizi sıkın, yok düzlüğe çıkıyoruz, yok uçuyoruz. Nereye uçuyorsun, sefalete… Bırakın artık ya, bu laflardan bıktık. Halkın sesine kulak verin. Bu güzel ülkeye, yoksul millete yazık. Bizim de iyi yaşamaya hakkımız yok mu?”

https://tr.sputniknews.com/20211227/sokak-roportajinda-soyledikleriyle-gundem-olan--zehra-canan-sattirmiyorlar-liflerimi-bile-1052171936.html

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zehra canan