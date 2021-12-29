Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC aşısı yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabilir
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211229/sudanda-altin-madeninde-meydana-gelen-gocukte-olu-sayisi-40a-yukseldi-1052234356.html
Sudan’da altın madeninde meydana gelen göçükte ölü sayısı 40’a yükseldi
Sudan’da altın madeninde meydana gelen göçükte ölü sayısı 40’a yükseldi
udan’ın Batı Kurdufan eyaletinde altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybeden 31 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ölü sayısının en az 40 olduğu... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T19:19+0300
2021-12-29T19:19+0300
dünya
afrika
sudan
altın
maden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052234329_0:1138:2000:2263_1920x0_80_0_0_cc40d4085e034b570c0b92512f6845d4.jpg
Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde dün altın madeninde çökme meydana geldi.Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin kuzeyindeki Foca bölgesinde, geleneksel kuyu yöntemiyle altın çıkarılan Umm Drisai maden ocağında göçük meydana geldi.Olayda 1 kişinin yaralandığı ve göçük altında 8 kişinin d aha bulunduğu belirtilirken Al Arabiya televizyonu ölü sayısının 40’a yükseldiğini aktardı.Sudan’ın Kızıldeniz, Kuzey, Nil Nehri, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan gibi eyaletlerinde yaklaşık 2 milyon kişi geleneksel madencilik işlerinde çalışıyor.Güney Sudan’ın 2011’de bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü, döviz kaynaklarının da yüzde 80’ine yakınını kaybeden Sudan'da, altın ana döviz kaynağı olarak önemli bir yer tutuyor.Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da altın madeninin çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde dün bir madenin çökmesi sonucunda 38 madencinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.Açıklamada, "Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, dost ve kardeş Sudan halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052234329_0:951:2000:2451_1920x0_80_0_0_85916c25227ee653feed9506efb94a94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, sudan, altın, maden

Sudan’da altın madeninde meydana gelen göçükte ölü sayısı 40’a yükseldi

19:19 29.12.2021
© FacebookSudan’da altın madeninde meydana gelen göçük
Sudan’da altın madeninde meydana gelen göçük - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© Facebook
Abone ol
udan’ın Batı Kurdufan eyaletinde altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybeden 31 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ölü sayısının en az 40 olduğu belirtildi.
Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde dün altın madeninde çökme meydana geldi.
Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin kuzeyindeki Foca bölgesinde, geleneksel kuyu yöntemiyle altın çıkarılan Umm Drisai maden ocağında göçük meydana geldi.
Olayda 1 kişinin yaralandığı ve göçük altında 8 kişinin d aha bulunduğu belirtilirken Al Arabiya televizyonu ölü sayısının 40’a yükseldiğini aktardı.
Sudan’ın Kızıldeniz, Kuzey, Nil Nehri, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan gibi eyaletlerinde yaklaşık 2 milyon kişi geleneksel madencilik işlerinde çalışıyor.
Güney Sudan’ın 2011’de bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü, döviz kaynaklarının da yüzde 80’ine yakınını kaybeden Sudan'da, altın ana döviz kaynağı olarak önemli bir yer tutuyor.
Türkiye'den Sudan’da altın madeninin çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da altın madeninin çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde dün bir madenin çökmesi sonucunda 38 madencinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, dost ve kardeş Sudan halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:05Aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüsten hayatını kaybetti
19:51Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısı yaptırdı
19:40Deniz Poyraz davasında ilk duruşma: Dava 24 Ocak'a ertelendi
19:35Rekabet Kurulu, n11'in Getir'e devredilmesine onay verdi
19:19Sudan’da altın madeninde meydana gelen göçükte ölü sayısı 40’a yükseldi
19:09İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
19:04Borsa günü yükselişle tamamladı
18:58TOGG, Gemlik'teki üretim tesisinde devam eden çalışmaları hızlandırılmış haliyle paylaştı
18:57DSÖ'den pandeminin ikinci yıldönümünde bir kötü bir iyi haber
18:57Belarus Başkonsolosu: Batı, göçmen krizinde sessiz kalıp iletişim araçlarını baltalamayı tercih etti
18:52Kırklareli'de sel: '20 senede aldığım bütün eşyalar gitti'
18:37TBMM'de 'kripto para' toplantısı: 'Ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması'
18:27Niğde Kalesi'ndeki göçük, 200 metrelik kaçak tüneli ortaya çıkardı
18:19Kaçak kazıda lahit buldular, sosyal medyadan satarken yakalandılar
18:00Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Turizm sezonu başarılı geçti ama sektörde bazı pürüzler var
17:57İstanbul'a TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı
17:39Kılıçdaroğlu: Sözüm söz, bu mülakat belasını kaldıracağız
17:26Çin'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler geçit töreniyle ifşa edildi
17:22Dr. Mehmet Öz'ün senatör adaylığına eski hamisi Oprah Winfrey’den kupkuru yorum
17:08Çelik: Azerbaycan, normalleşmeye olumlu baktığı için Türkiye, nabzı düşürmek için adımlar atıyor