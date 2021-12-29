https://tr.sputniknews.com/20211229/sudanda-altin-madeninde-meydana-gelen-gocukte-olu-sayisi-40a-yukseldi-1052234356.html

Sudan’da altın madeninde meydana gelen göçükte ölü sayısı 40’a yükseldi

Sudan’da altın madeninde meydana gelen göçükte ölü sayısı 40’a yükseldi

udan’ın Batı Kurdufan eyaletinde altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybeden 31 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ölü sayısının en az 40 olduğu... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T19:19+0300

2021-12-29T19:19+0300

2021-12-29T19:19+0300

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Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde dün altın madeninde çökme meydana geldi.Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin kuzeyindeki Foca bölgesinde, geleneksel kuyu yöntemiyle altın çıkarılan Umm Drisai maden ocağında göçük meydana geldi.Olayda 1 kişinin yaralandığı ve göçük altında 8 kişinin d aha bulunduğu belirtilirken Al Arabiya televizyonu ölü sayısının 40’a yükseldiğini aktardı.Sudan’ın Kızıldeniz, Kuzey, Nil Nehri, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan gibi eyaletlerinde yaklaşık 2 milyon kişi geleneksel madencilik işlerinde çalışıyor.Güney Sudan’ın 2011’de bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin dörtte üçünü, döviz kaynaklarının da yüzde 80’ine yakınını kaybeden Sudan'da, altın ana döviz kaynağı olarak önemli bir yer tutuyor.Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da altın madeninin çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde dün bir madenin çökmesi sonucunda 38 madencinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.Açıklamada, "Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, dost ve kardeş Sudan halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.

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afrika, sudan, altın, maden