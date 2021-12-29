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Tünelde drift yapan sürücünün ehliyetine ömür boyu el kondu
Tünelde drift yapan sürücünün ehliyetine ömür boyu el kondu
İstanbul Ümraniye'de trafiğe açık tünel içerisinde drift yapan sürücü diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafikte... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T14:22+0300
2021-12-29T14:22+0300
yaşam
istanbul
ümraniye
drift
tünel
ehliyet
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Geçtiğimiz günlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliğine bağlı ekipler, Fatih Sultan Mehmet Caddesi Köprü içi üzerinde bir sürücünün tünelde işlek trafikte drift yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tünelde drift görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda drift yapan 34 ELV 350 plakalı araç sürücüsü A.A. yakalandı.Sürücü A.A.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesine istinaden 6 bin 700 TL trafik idari para cezası uygulandı. Daha önceden de bu kanun maddesi kapsamında ceza aldığı belirlenen şahsın ehliyeti daimi olarak iptal edildi.Sürücü A.A., “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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istanbul, ümraniye, drift, tünel, ehliyet

Tünelde drift yapan sürücünün ehliyetine ömür boyu el kondu

14:22 29.12.2021
© DHATünelde drift yapan sürücünün ehliyetine ömür boyu el kondu
Tünelde drift yapan sürücünün ehliyetine ömür boyu el kondu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© DHA
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İstanbul Ümraniye'de trafiğe açık tünel içerisinde drift yapan sürücü diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafikte sürücülere zor anlar yaşatan trafik magandasını yakalayarak 6 bin 700 TL cezai işlem uyguladı. Şahsın ehliyeti de daimi olarak iptal edildi.
Geçtiğimiz günlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliğine bağlı ekipler, Fatih Sultan Mehmet Caddesi Köprü içi üzerinde bir sürücünün tünelde işlek trafikte drift yaptığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tünelde drift görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda drift yapan 34 ELV 350 plakalı araç sürücüsü A.A. yakalandı.

Sürücü A.A.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesine istinaden 6 bin 700 TL trafik idari para cezası uygulandı. Daha önceden de bu kanun maddesi kapsamında ceza aldığı belirlenen şahsın ehliyeti daimi olarak iptal edildi.
Sürücü A.A., “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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