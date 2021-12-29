https://tr.sputniknews.com/20211229/ukraynali-futbol-kulubune-rusca-cezasi-1052222805.html

Ukraynalı futbol kulübüne Rusça cezası

Ukraynalı futbol kulübüne Rusça cezası

Ukraynalı Premier Lig takımı NK Veres Rivne’ye, ülkenin futbol yetkilileri tarafından futbolcularının bir maç sonrasında Rusça röportaj vermeleri gerekçesiyle... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T14:41+0300

2021-12-29T14:41+0300

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Veres takımı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla ay başında Dinamo Kiev ile olan karşılaşmalarının ardından gerçekleşen ‘ihlal’ nedeniyle ceza aldıklarını doğruladı.Kararın temyize götürülmeyeceği belirtilen açıklamada, cezanın ne kadar olduğu bildirilmedi.Kulübün açıklamasında dil konusundan bahsedilmese de basında genel olarak meselenin Rusça olduğu aktarıldı.Veres’teki yetkililer futbolcuların bundan böyle sadece Ukraynaca röportaj vereceğini, dili konuşamayanlara da ders verileceğini duyurdu.Açıklamada, “Devlet dilini yeterli seviyede konuşamayan futbolcu veya diğer çalışanlarımız için kulübümüz Ukraynaca kursu düzenlemeye hazırdır. Bu karar diğer ülkelerin vatandaşı olan kulüp temsilcilerini kapsamamaktadır” ifadeleri kullanıldı.Veres Başkanı İvan Nadein de daha önce futbolcuların basına sadece Ukraynaca konuşmaları gerektiği yönündeki politikayı desteklediğini söylemişti.Futbolcular Veres’in 4 Aralık’ta Dinamo Kiev’le oynadığı maçı 3-0 kaybetmesinin ardından röportaj vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20210609/rusya-futbol-federasyonu-ukraynanin-euro-2020-formasini-uefaya-sikayet-etti-1044694667.html

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