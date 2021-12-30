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https://tr.sputniknews.com/20211230/1-yilda-fiyatlar-yuzde-200-artti-kuru-yemiste-kilo-devri-bitti-gram-donemi-basladi-1052252178.html
1 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte kilo devri bitti, gram dönemi başladı
1 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte kilo devri bitti, gram dönemi başladı
Gaziantep Kuruyemişçiler Odası Başkanı Settar Kıratlı, son 1 yıl içinde kuru yemiş fiyatlarının yüzde 200 arttığını söyledi. Kıratlı, artışın, yeni yıl... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T11:43+0300
2021-12-30T11:44+0300
yaşam
kuruyemiş
türkiye
gaziantep
fiyat
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Kentte yılbaşı öncesi kuru yemiş fiyatlarında yüzde 200'e varan fiyat artışları, talebi düşürdü. Kilo fiyatları son 1 yıl içinde artış gösteren kuru yemiş türlerinden Antep fıstığı 170, badem 160, kahve ise 160 liraya yükseldi.Fiyatlardaki artış, vatandaşların yeni yıl geleneği olan kuru yemiş alımlarındaki anlayışını da değiştirdi. Daha önce kilo ile alınan kuru yemişler, fiyat artışı sonrası gram olarak alınırken, esnaf ise bu durumun satışlarını azalttığını dile getiriyor.Kuruyemişçiler Odası Başkanı Kıratlı, fiyat artışının, vatandaşın yılbaşı geleneğini kilo yerine grama dönüştürerek devam ettirdiğini ancak kendilerinin satışını azalttığını belirtti. Kıratlı, "Kuru yemiş yılbaşı geleneği halini aldı. Herkes yeni yıla girerken evine gitmeden kuru yemiş alır ve geç saatlere kadar televizyon karşısında tüketirdi ama kuru yemiş fiyatları genel olarak son 1 yılda yüzde 200'e varan oranlarda artış gösterdi. Durum böyle olunca yılbaşı öncesi vatandaş alım şeklini değiştirdi. Eskiden kilo olarak alınan kuru yemişler şu anda gramla alınıyor. Biz de kuru yemişte kilo dönemi bitti, gram devri başladı, şeklinde yorumluyoruz" diye konuştu.Kuru yemişçi Kerem Şekeroğlu ise son 1 yıl içinde döviz artışına bağlı olarak ürünlerin zamlandığını ve bu durumun satışlarını yüzde 50 düşürdüğünü kaydetti. Şekeroğlu, fiyatı en çok artan ürünlerin Antep fıstığı, kaju, badem ve kahve olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211227/zam-iptal-edildi-fiyat-farkini-musterilere-iade-etti-esnafliga-bakis-felsefem-her-sey-para-degil-1052157754.html
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kuruyemiş, türkiye, gaziantep, fiyat

1 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte kilo devri bitti, gram dönemi başladı

11:43 30.12.2021 (güncellendi: 11:44 30.12.2021)
© AAKuruyemiş, badem, fıstık, çekirdek
Kuruyemiş, badem, fıstık, çekirdek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Gaziantep Kuruyemişçiler Odası Başkanı Settar Kıratlı, son 1 yıl içinde kuru yemiş fiyatlarının yüzde 200 arttığını söyledi. Kıratlı, artışın, yeni yıl geleneği olan kuru yemiş alımlarındaki anlayışı değiştirdiğini belirterek, "Fiyat artışı nedeniyle kuru yemişte kilo devri bitti, gram devri başladı" dedi.
Kentte yılbaşı öncesi kuru yemiş fiyatlarında yüzde 200'e varan fiyat artışları, talebi düşürdü. Kilo fiyatları son 1 yıl içinde artış gösteren kuru yemiş türlerinden Antep fıstığı 170, badem 160, kahve ise 160 liraya yükseldi.
Fiyatlardaki artış, vatandaşların yeni yıl geleneği olan kuru yemiş alımlarındaki anlayışını da değiştirdi. Daha önce kilo ile alınan kuru yemişler, fiyat artışı sonrası gram olarak alınırken, esnaf ise bu durumun satışlarını azalttığını dile getiriyor.
Kuruyemişçiler Odası Başkanı Kıratlı, fiyat artışının, vatandaşın yılbaşı geleneğini kilo yerine grama dönüştürerek devam ettirdiğini ancak kendilerinin satışını azalttığını belirtti. Kıratlı, "Kuru yemiş yılbaşı geleneği halini aldı. Herkes yeni yıla girerken evine gitmeden kuru yemiş alır ve geç saatlere kadar televizyon karşısında tüketirdi ama kuru yemiş fiyatları genel olarak son 1 yılda yüzde 200'e varan oranlarda artış gösterdi. Durum böyle olunca yılbaşı öncesi vatandaş alım şeklini değiştirdi. Eskiden kilo olarak alınan kuru yemişler şu anda gramla alınıyor. Biz de kuru yemişte kilo dönemi bitti, gram devri başladı, şeklinde yorumluyoruz" diye konuştu.
Kuru yemişçi Kerem Şekeroğlu ise son 1 yıl içinde döviz artışına bağlı olarak ürünlerin zamlandığını ve bu durumun satışlarını yüzde 50 düşürdüğünü kaydetti. Şekeroğlu, fiyatı en çok artan ürünlerin Antep fıstığı, kaju, badem ve kahve olduğunu söyledi.
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