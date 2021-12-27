https://tr.sputniknews.com/20211227/zam-iptal-edildi-fiyat-farkini-musterilere-iade-etti-esnafliga-bakis-felsefem-her-sey-para-degil-1052157754.html

Zam iptal edildi, fiyat farkını müşterilere iade etti: 'Esnaflığa bakış felsefem her şey para değil'

Zam iptal edildi, fiyat farkını müşterilere iade etti: 'Esnaflığa bakış felsefem her şey para değil'

Kocaeli’de akü bayiliği yapan Rıdvan Bayazıt, firmanın yüzde 20 zamlı fiyat listesini geri çekmesi üzerine, güncel fiyattan sattığı tüm aküler için fiyat... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T14:40+0300

2021-12-27T14:40+0300

2021-12-27T14:51+0300

zam

türkiye

iade

esnaf

akü

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Kocaeli’de akü bayiliği yapan Rıdvan Bayazıt, kendisine bildirilen zamlı fiyat listesinin iptal edilmesi üzerine güncel fiyattan sattığı tüm aküler için, tek tek satış yaptığı müşterileri aradı.Bayazıt, müşterilerinin tamamına ulaşmayı başararak bir önceki liste fiyatıyla olan fiyat farkını aynı şekilde iade etti. Örnek bir davranışa imza atan 25 yıllık esnaf Rıdvan Bayazıt, tüm esnafların aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini söyledi.Zam iptali üzerine paralarını geri iade alan vatandaşlar ise durumdan şaşırdıklarını fakat bir o kadar da memnun olduklarını dile getirdi.‘Sonuçta raftaki ürünler belli periyotlarda alınmış olduğundan fiyatları bir günde değişmiyor’Ürünü zamlı fiyattan alacakları için müşteriye en güncel listeden sattıklarını söyleyen 25 yıllık esnaf Rıdvan Bayazıt, zam iptali sonrası fiyat farkını iade etmenin önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Böyle bir paranın kendi hakları olmadığını vurgulayan Bayazıt, şunları söyledi:‘Her şey para değil, ölüp gittikten sonra ‘Düzgün adamdı’ densin yeter’Bayazıt, esnaf olmanın bu duyarlılıkları kendilerine yüklediğini dile getirdi:İade ettiği meblağların ise bir önemi olmadığının ve esas olanın insan kazanmak olduğunu söyleyen Bayazıt, “İade ettiğimiz meblağlar akünün ebatına, fiyatına göre değişti. Kimi 100, kimi 150, kimi ise 300 TL idi. Ben insan kazandım, para hiç önemli değil. ‘Önce iş, önce insan’ hayata bakış açım, esnaflığa bakış felsefem bu” ifadelerini kullandı.‘Fiyatların düşeceğini tahmin ediyordum ama iade alacağımı tahmin etmiyordum’Fiyat farkını geri alan müşterilerden biri olan Cem Ortayazıcı ise fiyat düşeceğini tahmin ettiğini fakat herhangi bir iade alacağını hiç tahmin etmediğini vurguladı:

https://tr.sputniknews.com/20211227/migrostan-fiyat-indirimi-aciklamasi-5-litrelik-aycicek-yagi-109-tlye-dusmus-olarak-satiliyor-1052152248.html

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zam, iade, esnaf, akü