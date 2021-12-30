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Başak Cengiz cinayetinin iddianamesi kabul edildi
Başak Cengiz cinayetinin iddianamesi kabul edildi
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T10:40+0300
2021-12-30T10:40+0300
türkiye
kadın cinayeti
iddianame
başak cengiz
can göktuğ boz
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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkındaki iddianameyi kabul etti. İddianamede Boz için 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak.Ne olmuştu?Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ Boz, tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/basak-cengizi-olduren-can-goktug-bozun-evindeki-kilic-ve-bicaklarin-fotograflari-ortaya-cikti-1050853787.html
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kadın cinayeti, iddianame, başak cengiz, can göktuğ boz

Başak Cengiz cinayetinin iddianamesi kabul edildi

10:40 30.12.2021
© DHASamuray kılıcı ile Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz
Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© DHA
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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkındaki iddianameyi kabul etti.
İddianamede Boz için 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak.

Ne olmuştu?

Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ Boz, tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un evindeki kılıç ve bıçakların fotoğrafları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
TÜRKİYE
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un evindeki kılıç ve bıçakların fotoğrafları ortaya çıktı
16 Kasım, 13:53
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