Başak Cengiz cinayetinin iddianamesi kabul edildi

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkındaki iddianameyi kabul etti. İddianamede Boz için 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak.Ne olmuştu?Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ Boz, tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesiyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkındaki iddianameyi kabul etti.
İddianamede Boz için 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İlk duruşma 25 Şubat'ta yapılacak.
Ne olmuştu?
Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ Boz, tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.