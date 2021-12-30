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Çaldıkları aracın üzerine 'İşte böyle çalarız' yazan 3 şüpheli yakalandı
Çaldıkları aracın üzerine 'İşte böyle çalarız' yazan 3 şüpheli yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta çaldıktan sonra hırsızlıkta kullandıkları ve ardından terk ettikleri panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazan 3 şüpheli... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T00:42+0300
2021-12-30T00:42+0300
yaşam
esenyurt
gözaltı
hırsızlık
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 21 Aralık Salı gecesi Yusuf Ağbulak panelvanını park ettikten sonra evine çıktı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ağbulak, aracını park ettiği yerde bulamadı.Aracının çalındığından şüphelenen Ağbulak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı bulmak için çalışma başlattı. Ağbulak da kendi imkanları ile kaybolan panelvanını sokak sokak aradı.'İşte böyle çalarız'Akşam saat 21.00'de polis ekipleri, Yusuf Ağbulak'ı arayarak çalınan aracın bulunduğunu ve şu an Yediemin otoparkında olduğunu söyledi.Ağbulak, çalınan panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazılıp, ön kısmına da gülücük yapıldığını görünce mutluluğu yarıda kaldı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayları gerçekleştirdikleri yer ve kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Ardından dün yaşı küçük olan U.K. kaçmaya çalışırken, yine yaşı küçük olan T.Ş. ile E.D.D. yakalanarak gözaltına alındı.Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulamaları yapılan şüphelilerin çaldıkları oto malzemelerini Esenyurt'taki 'Bit Pazarı'ında sattıkları belirlendi. 3 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211228/bir-milyon-liralik-kuyumcu-soygununda-hirsizlar-camur-izinden-yakalandi-1052187984.html
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esenyurt, gözaltı, hırsızlık

Çaldıkları aracın üzerine 'İşte böyle çalarız' yazan 3 şüpheli yakalandı

00:42 30.12.2021
© DHAİstanbul Esenyurt'ta çaldıktan sonra hırsızlıkta kullandıkları ve ardından terk ettikleri panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazan 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul Esenyurt'ta çaldıktan sonra hırsızlıkta kullandıkları ve ardından terk ettikleri panelvanın üzerine sprey boyayla İşte böyle çalarız yazan 3 şüpheli yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© DHA
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İstanbul Esenyurt'ta çaldıktan sonra hırsızlıkta kullandıkları ve ardından terk ettikleri panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazan 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 21 Aralık Salı gecesi Yusuf Ağbulak panelvanını park ettikten sonra evine çıktı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ağbulak, aracını park ettiği yerde bulamadı.
Aracının çalındığından şüphelenen Ağbulak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı bulmak için çalışma başlattı. Ağbulak da kendi imkanları ile kaybolan panelvanını sokak sokak aradı.

'İşte böyle çalarız'

Akşam saat 21.00'de polis ekipleri, Yusuf Ağbulak'ı arayarak çalınan aracın bulunduğunu ve şu an Yediemin otoparkında olduğunu söyledi.
Ağbulak, çalınan panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazılıp, ön kısmına da gülücük yapıldığını görünce mutluluğu yarıda kaldı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayları gerçekleştirdikleri yer ve kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Ardından dün yaşı küçük olan U.K. kaçmaya çalışırken, yine yaşı küçük olan T.Ş. ile E.D.D. yakalanarak gözaltına alındı.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulamaları yapılan şüphelilerin çaldıkları oto malzemelerini Esenyurt'taki 'Bit Pazarı'ında sattıkları belirlendi. 3 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.
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