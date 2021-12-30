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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T20:39+0300
2021-12-30T20:39+0300
2021-12-30T20:59+0300
recep tayyip erdoğan
film
eren bülbül
gala
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı.Filmin galası, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Galaya, katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi.
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recep tayyip erdoğan, film, eren bülbül, gala
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı 20:39 30.12.2021 (güncellendi: 20:59 30.12.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı.
Filmin galası, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Galaya, katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi.