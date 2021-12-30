Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
MEB'den Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay'ın kararına uyulmuyor' iddiasına yönelik açıklama
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211230/danimarkada-belgesel-cia-ulkedeki-yetim-cocuklar-uzerinde-deney-yapti--1052248911.html
Danimarka'da belgesel: CIA ülkedeki yetim çocuklar üzerinde deney yaptı
Danimarka'da belgesel: CIA ülkedeki yetim çocuklar üzerinde deney yaptı
Danimarka Radyosu'nda yayınlanan yeni bir belgesel, ülkedeki yüzlerce yetim çocuğun, rızaları olmadan gizli deneylerde kullanıldığını ortaya çıkardı... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T10:28+0300
2021-12-30T10:30+0300
dünya
cia
danimarka
çocuk istismarı
çocuk
yetim
belgesel
radyo
deney
kimsesizler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052249496_0:0:591:332_1920x0_80_0_0_e84eefcb9905cface90fbfccd3ed5d9a.jpg
Danimarka Radyosu'nda yayınlanan 'The Search for Myself' adlı yeni bir belgesele göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 1960'ların başlarında, çoğu yetimhanelerden gelen 311 Danimarkalı çocuk üzerinde 'şizofreni konusunda gerçekleştirilen gizli deneyleri' destek verdi.Belgeselde CIA, insanlar üzerindeki deneyler konusunda etik kısıtlamaları belirleyen 1947 tarihli Nürnberg Yasası'na aykırı olarak gerçekleştirilen deneyleri desteklemekle suçlandı. Çocukken deneylere katıldığını söyleyen yapımcı Wennick: Sadece benim hikayem değilKopenhag'daki bir belediye hastanesinde düzenlendiği ve şizofrenide kalıtım ve çevre arasındaki bağlantıyı araştırmayı amaçladığı öne sürülen bu deneylere çocukken katıldığını söyleyen film yapımcısı Per Wennick, bir sandalyeye oturtulduğunu, kol, bacak, göğüs ve kalbinin çevresine elektrotlar yerleştirildiğini ve yüksek, tiz sesler dinletildiğini anlattı. Wennick'in aktardığına göre deneyler, bir çocuğun psikopatik özelliklere sahip olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlıyordu.Deneyler konusunda "Bu sadece benim hikayem değil birçok çocuğun hikayesi. Çok rahatsız ediciydi" diyen Wennick, hastaneye götürülmeden önce kendisine 'eğlenceli bir şey' yapılacağına dair söz verildiğini belirtti.Wennick, "Bunun, bu toplumda bir vatandaş olarak haklarımın ihlali olduğunu düşünüyorum. Bazı insanların, benim hakkımda benim bildiğimden daha fazlasını bilmesini çok garip buluyorum" diye ekledi.Danimarka Sosyal Refah Müzesi: Bu bir ilkWennick'e göre proje, CIA adına işletilen ve İnsan Ekolojisi Fonu'ndan destek alan bir ABD sağlık hizmeti tarafından ortak finanse edildi.Danimarka Sosyal Refah Müzesi'nden Jacob Knage Rasmussen, bunu, ülkedeki kimsesiz çocukların araştırma amacıyla kullanıldığı ilk kanıtlanmış vaka olarak nitelendirdi.“Ne Danimarka'da ne de İskandinavya'da benzer girişimler gördüm" diyen Rasmussen, Danimarka Radyosu'na verdiği röportajda, bu olayın Nürnberg Yasası ile çelişen korkunç bir gelişme olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/peskov-cia-direktoru-burnsun-havana-sendromuyla-ilgili-imalarini-reddetti-1051144308.html
https://tr.sputniknews.com/20211203/cia-belgeleri-teskilat-calisanlarinin-cocuklara-cinsel-suc-isledigini-bildigi-halde-ortbas-etti-1051395810.html
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052249496_28:0:521:370_1920x0_80_0_0_7dcb6c303661c5553b5573719436c3f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cia, danimarka, çocuk istismarı, çocuk, yetim, belgesel, radyo, deney, kimsesizler

Danimarka'da belgesel: CIA ülkedeki yetim çocuklar üzerinde deney yaptı

10:28 30.12.2021 (güncellendi: 10:30 30.12.2021)
© REUTERSDanimarkalı yetim çocuklar üzerinde yürütülen CIA destekli 'gizli deneyler'
Danimarkalı yetim çocuklar üzerinde yürütülen CIA destekli 'gizli deneyler' - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS
Abone ol
Danimarka Radyosu'nda yayınlanan yeni bir belgesel, ülkedeki yüzlerce yetim çocuğun, rızaları olmadan gizli deneylerde kullanıldığını ortaya çıkardı. Belgeselde deneylerin CIA tarafından desteklendiği öne sürüldü.
Danimarka Radyosu'nda yayınlanan 'The Search for Myself' adlı yeni bir belgesele göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 1960'ların başlarında, çoğu yetimhanelerden gelen 311 Danimarkalı çocuk üzerinde 'şizofreni konusunda gerçekleştirilen gizli deneyleri' destek verdi.
Belgeselde CIA, insanlar üzerindeki deneyler konusunda etik kısıtlamaları belirleyen 1947 tarihli Nürnberg Yasası'na aykırı olarak gerçekleştirilen deneyleri desteklemekle suçlandı.

Çocukken deneylere katıldığını söyleyen yapımcı Wennick: Sadece benim hikayem değil

Kopenhag'daki bir belediye hastanesinde düzenlendiği ve şizofrenide kalıtım ve çevre arasındaki bağlantıyı araştırmayı amaçladığı öne sürülen bu deneylere çocukken katıldığını söyleyen film yapımcısı Per Wennick, bir sandalyeye oturtulduğunu, kol, bacak, göğüs ve kalbinin çevresine elektrotlar yerleştirildiğini ve yüksek, tiz sesler dinletildiğini anlattı.
Wennick'in aktardığına göre deneyler, bir çocuğun psikopatik özelliklere sahip olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlıyordu.
Deneyler konusunda "Bu sadece benim hikayem değil birçok çocuğun hikayesi. Çok rahatsız ediciydi" diyen Wennick, hastaneye götürülmeden önce kendisine 'eğlenceli bir şey' yapılacağına dair söz verildiğini belirtti.
Wennick, "Bunun, bu toplumda bir vatandaş olarak haklarımın ihlali olduğunu düşünüyorum. Bazı insanların, benim hakkımda benim bildiğimden daha fazlasını bilmesini çok garip buluyorum" diye ekledi.
Havana'daki ABD Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
DÜNYA
Peskov, CIA Direktörü Burns'ün Havana Sendromu'yla ilgili imalarını reddetti
25 Kasım, 14:51

Danimarka Sosyal Refah Müzesi: Bu bir ilk

Wennick'e göre proje, CIA adına işletilen ve İnsan Ekolojisi Fonu'ndan destek alan bir ABD sağlık hizmeti tarafından ortak finanse edildi.
Danimarka Sosyal Refah Müzesi'nden Jacob Knage Rasmussen, bunu, ülkedeki kimsesiz çocukların araştırma amacıyla kullanıldığı ilk kanıtlanmış vaka olarak nitelendirdi.
“Ne Danimarka'da ne de İskandinavya'da benzer girişimler gördüm" diyen Rasmussen, Danimarka Radyosu'na verdiği röportajda, bu olayın Nürnberg Yasası ile çelişen korkunç bir gelişme olduğunu söyledi.
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
DÜNYA
CIA belgeleri: Teşkilat, çalışanlarının çocukları istismar ettiğini bildiği halde örtbas etti
3 Aralık, 00:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce