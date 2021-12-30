https://tr.sputniknews.com/20211230/diyanet-isleri-baskani-erbastan-4-6-yas-kuran-kursu-paylasimi-1052255797.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş çocuklara verilen Kur'an kursundan fotoğraflar paylaşarak, 'çocuklara sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T13:22+0300

2021-12-30T13:22+0300

2021-12-30T13:22+0300

türkiye

özgür özel

kuran kursu

ali erbaş

diyanet başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz" dedi.Erbaş, paylaşımında, 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş aralığına Kur'an kursu çalışmaları ve Milli Eğitim Şurası'na verdiği önergeye, CHP tarafından karşı çıkılmıştı. CHP Başkanvekili Özgür Özel, dün Meclis'te yaptığı konuşmada, "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var. 20 yıl sonra okuduğunu anlamayan kindar bir nesil çıkar" demişti.

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özgür özel, kuran kursu, ali erbaş, diyanet başkanlığı