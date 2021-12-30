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Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Noel Baba süslemeli pasta ve piyango bileti caiz değil
Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Noel Baba süslemeli pasta ve piyango bileti caiz değil
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en üst danışma kurulu Din İşleri Yüksek Kurulu, fetva mesaisini hızlandırdı. Milli Piyango başta olmak üzere çeşitli konularda... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T12:26+0300
2021-12-30T12:31+0300
piyango
türkiye
yılbaşı
diyanet işleri başkanlığı
noel baba
pasta
caiz
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) en üst danışma kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu, yılbaşına sayılı günler kala eski fetvaları gündeme getirirken yeni sorulara da yanıtlar verdi. Yılbaşı pastası yapılmasının ‘İslam’a yakışmadığı’nı savunan Diyanet, daha sonra piyangonun kumar kapsamında olduğu için helal olmadığını belirtti. İçki içmenin yanı sıra satmanın ve aracılık yapmanın da haram olduğu aktarıldı.Geçmiş yıllarda da yılbaşıyla bağlantılı olarak değerlendirilen Milli Piyango başta olmak üzere çeşitli konularda verilen fetvalar, yeniden gündeme getirildi.Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Diyanet TV’de yayınlanan ‘Diyanet’e Soralım’ isimli programda, yılbaşı bağlantılı sorulara yanıt verildi. Bu yanıtlar, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sosyal medya hesabından da belli aralıklarla yayınlandı.Bu bağlamda ilk yayımlanan fetva, yılbaşı kutlamaları için çam ağacı ve Noel Baba süslemeli pasta siparişi alan bir üreticinin “Çam ağaçlı, Noel Babalı pasta siparişleri geliyor. Yapsam mı yapmasam mı bilemedim. 12 tane siparişim var. İptal mi etsem?” sorusuna yönelik oldu.Soruyu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın, “İslamın yasakladığı bir şeye alet, destek olmak caiz olmaz. Hıristiyanlar kendi bayramını kutlayabilir. Onlar nereden tedarik ederse etsin ama bir Müslüman onların Noel’lerine yardımcı olacak şekilde hareket etmemeli ve rızkını başka yerlerden aramalı. Yoksa pasta yapmakta bir sakınca olmaz ama bunu Noel için ve Noel’in figürleriyle yapıp satmak İslama yakışır, yaraşır bir şey değil” ifadelerini kullandı.Aydın, Müslüman bir kişinin ‘İslami olmayan, İslam’i değerlere aykırı olan bir malı satmasının, hizmette bulunmasının caiz olmadığını’ savundu.‘Helal olduğunu asla söyleyemeyiz’İkinci fetva ise ‘Milli Piyango ya da bilet alarak çekilişe katılmanın haram ya da helal olup olmadığına’ ilişkin verildi.Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, “Helal olduğunu asla söyleyemeyiz. Kazancımızın helal olabilmesi için meşru ölçüde çalışmak, alın teri dökmek ve gerekli şeylere tevessül etmek gerekir. Bir tarafın kazandığı bir tarafın kaybettiği şeklinde çekilişler, piyango, loto, toto, ganyan, bahis oyunları, hepsi kumar kapsamında. Kumar da kesinlikle helal kazanç yöntemi değil. Piyango bileti, hele hele yılbaşı, miladi yılın başlangıcı vesilesiyle yapılan işlemler meşru kazanç yöntemi değil” diye konuştu.Kurulun bu konuda Aralık 2020’de verdiği fetvada 'haram' denmesine karşın Bozkurt’un 'haram' sözcüğünü kullanmaması dikkat çekti.‘Aracılığı da haram’Son fetva ise dün alkollü içkilere yönelik paylaşıldı. “Alkol ve diğer haram ürünlerin alım-satımı caiz mi?” sorusunu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Aydın, “İslam, içkiyi haram kılmıştır. Bu kesindir. Bundan dolayı içki alma, satmak, aracılığını yapmak kesinlikle haram” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20191224/samsun-muftusu-piyango-haramdir-yilbasi-asimilasyondur-1040903622.html
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piyango, yılbaşı, diyanet işleri başkanlığı, noel baba, pasta, caiz

Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Noel Baba süslemeli pasta ve piyango bileti caiz değil

12:26 30.12.2021 (güncellendi: 12:31 30.12.2021)
© PixabayNoel Baba, yılbaşı pastası
Noel Baba, yılbaşı pastası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Pixabay
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en üst danışma kurulu Din İşleri Yüksek Kurulu, fetva mesaisini hızlandırdı. Milli Piyango başta olmak üzere çeşitli konularda daha önce verilen fetvalar, yeniden gündeme getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) en üst danışma kurulu olan Din İşleri Yüksek Kurulu, yılbaşına sayılı günler kala eski fetvaları gündeme getirirken yeni sorulara da yanıtlar verdi. Yılbaşı pastası yapılmasının ‘İslam’a yakışmadığı’nı savunan Diyanet, daha sonra piyangonun kumar kapsamında olduğu için helal olmadığını belirtti. İçki içmenin yanı sıra satmanın ve aracılık yapmanın da haram olduğu aktarıldı.
Geçmiş yıllarda da yılbaşıyla bağlantılı olarak değerlendirilen Milli Piyango başta olmak üzere çeşitli konularda verilen fetvalar, yeniden gündeme getirildi.
Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Diyanet TV’de yayınlanan ‘Diyanet’e Soralım’ isimli programda, yılbaşı bağlantılı sorulara yanıt verildi. Bu yanıtlar, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sosyal medya hesabından da belli aralıklarla yayınlandı.
Bu bağlamda ilk yayımlanan fetva, yılbaşı kutlamaları için çam ağacı ve Noel Baba süslemeli pasta siparişi alan bir üreticinin “Çam ağaçlı, Noel Babalı pasta siparişleri geliyor. Yapsam mı yapmasam mı bilemedim. 12 tane siparişim var. İptal mi etsem?” sorusuna yönelik oldu.
Soruyu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın, “İslamın yasakladığı bir şeye alet, destek olmak caiz olmaz. Hıristiyanlar kendi bayramını kutlayabilir. Onlar nereden tedarik ederse etsin ama bir Müslüman onların Noel’lerine yardımcı olacak şekilde hareket etmemeli ve rızkını başka yerlerden aramalı. Yoksa pasta yapmakta bir sakınca olmaz ama bunu Noel için ve Noel’in figürleriyle yapıp satmak İslama yakışır, yaraşır bir şey değil” ifadelerini kullandı.
Aydın, Müslüman bir kişinin ‘İslami olmayan, İslam’i değerlere aykırı olan bir malı satmasının, hizmette bulunmasının caiz olmadığını’ savundu.

‘Helal olduğunu asla söyleyemeyiz’

İkinci fetva ise ‘Milli Piyango ya da bilet alarak çekilişe katılmanın haram ya da helal olup olmadığına’ ilişkin verildi.
Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, “Helal olduğunu asla söyleyemeyiz. Kazancımızın helal olabilmesi için meşru ölçüde çalışmak, alın teri dökmek ve gerekli şeylere tevessül etmek gerekir. Bir tarafın kazandığı bir tarafın kaybettiği şeklinde çekilişler, piyango, loto, toto, ganyan, bahis oyunları, hepsi kumar kapsamında. Kumar da kesinlikle helal kazanç yöntemi değil. Piyango bileti, hele hele yılbaşı, miladi yılın başlangıcı vesilesiyle yapılan işlemler meşru kazanç yöntemi değil” diye konuştu.
Kurulun bu konuda Aralık 2020’de verdiği fetvada 'haram' denmesine karşın Bozkurt’un 'haram' sözcüğünü kullanmaması dikkat çekti.

‘Aracılığı da haram’

Son fetva ise dün alkollü içkilere yönelik paylaşıldı. “Alkol ve diğer haram ürünlerin alım-satımı caiz mi?” sorusunu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Aydın, “İslam, içkiyi haram kılmıştır. Bu kesindir. Bundan dolayı içki alma, satmak, aracılığını yapmak kesinlikle haram” dedi.
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