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Ermenistan, Türk mallarına uygulanan ambargoyu 1 Ocak'ta kaldırıyor
Ermenistan, Türk mallarına uygulanan ambargoyu 1 Ocak'ta kaldırıyor
Ermenistan hükümeti Perşembe günü, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ı desteklemesi nedeniyle Türk mallarına uygulanan ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
ermenistan
türkiye
ambargo
dağlık karabağ
ticaret
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Ekonomi Bakanlığı Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi" dedi.Bu yılın başlarında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söylemişti.Türk mallarına ithalat yasağı, 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girmiş, daha sonra 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/cavusoglundan-ermenistanla-toplanti-aciklamasi-tarihi-belli-degil-ocak-ayinda-olmasi-bekleniyor-1052270194.html
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ermenistan, türkiye, ambargo, dağlık karabağ, ticaret

Ermenistan, Türk mallarına uygulanan ambargoyu 1 Ocak'ta kaldırıyor

22:30 30.12.2021
© AATürkiye - Ermenistan
Türkiye - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Ermenistan hükümeti Perşembe günü, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ı desteklemesi nedeniyle Türk mallarına uygulanan ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren kaldıracağını açıkladı.
Ekonomi Bakanlığı Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi" dedi.
Bu yılın başlarında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söylemişti.
Türk mallarına ithalat yasağı, 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girmiş, daha sonra 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştı.
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